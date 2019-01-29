民生議題惹批評　林鄭：我都有反省　完全接受批評

政府近日在執行收緊長者綜援和「關愛共享計劃」派4000元的措施都惹來批評，特首林鄭月娥今日（29日）出席行政會議前自言有反省過：「市民對於呢一屆政府管治嘅能力係有質疑 ，甚至對於我本人嘅領導能力，都有一啲睇法，我完全接受呢個批評。」

面對近日在處理民生議題時受到批評，林鄭自言有反省，完全接受批評。（洪嘉徽攝）

在收緊長者綜援和派4000元上，政府都備受批評，更因而臨時改變措施細節，林鄭自言有反省，並且接受批評：「我都有反省、反思，呢啲事嘅執行處理讓市民對於呢一屆政府管治嘅能力係有質疑 ，甚至對於我本人嘅領導能力，都有一啲睇法，我完全接受呢個批評。」

林鄭又指，回顧本屆政府上任18個月以來，「我哋真係每日都係度做嘢，亦都處理近好多即時問題或者以往想處理但未有時間、精力去處理嘅問題」，但承認可以做得更好：「係處理咁多問題嘅時候，你話可唔可以處理得更加謹慎，配套出台嘅時候更加全面，解說更加到位，能夠可以同公眾嘅互動更加做得深入，呢個完全我係接受，所以對於我哋未來嘅工作亦都係好好嘅提示。」

她又表示，公布因應收緊長者綜援而推出「就業支援補助金」之時，都想展示本屆政府的「同行」口號，政府會堅持多關懷和聆聽，希望得到廣大市民理解:「宜家呢幾件事我哋都係遂一拆解或者補救，但係未來嘅施政，我哋都會以呢個為好好參考哋參考，去改善我哋嘅工作。」