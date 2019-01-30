【預算案】尹兆堅指目前非低按揭成數時機　憂市民上車接火棒

《財政預算案》下月發表，財政司司長陳茂波早前表示等待合適時機，考慮放寬按揭成數。 民主黨立法會議員尹兆堅今日（30日）在港台電台節目《千禧年代》上堅持，現時並非調低按揭成數的時機，憂慮市民接火棒。

尹兆堅指非時機調低按揭成數，憂市民接火棒。（資料圖片/盧翊銘攝）

尹兆堅認為，樓價跌幅少，若現時商討調低按揭成數，等同向市民發出「政府會托市」的錯誤訊息，在「龍床盤」等畸型樓盤湧現下，若市民因政府調低按揭成數而上車容易變成接火棒。

他又指，在現時市況下，發展局會提供二按、「呼吸盤」等借貸方法和優惠，一旦放寬按揭，已上車的市民仍然要承擔高的還款額。他強調，按揭成數可保障金融體系穩定，避免過份借貸。

招國偉認同放寬按揭，強調想買樓人士仍要通過壓力測試，非任意讓他們接火棒。（資料圖片／張浩維攝）

公屋聯會總幹事招國偉則認同放寬按揭，強調想買樓人士仍要通過壓力測試，非任意讓他們接火棒。他建議只針對價值600萬元以下的單位，給予9成按揭，而且只提供給年輕家庭，令他們有機會買樓，否則他們只能等候政府增加土地供應。他亦承認市民現時有接火棒的風險，但指推出放寬措施可考慮只集中首置人士。