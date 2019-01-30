泛民叫兌現競選承諾下台？　林鄭：繼續以謙卑、關懷態度改善施政

政府近日處理數項民生政策觸礁，處理派錢及上調長者申領綜援惹起爭議，港大及中大的最新民調結果均顯示，特首和官員的民望數值向下，市民對特首林鄭月娥的支持度更跌至她上任以來新低。 林鄭月娥今早（30日）到立法會接受質詢，被問到會否兌現她在參選特首時曾指，當主流民主不支持自己時便會下台的承諾。林鄭回應指會繼續以「謙卑、聆聽、關懷的態度去改善特區的施政」。

陳志全引述林鄭月娥競選時曾說「如果港人主流意見令我無法再任特首，我會辭職」，質問她會否兌現承諾下台。（余俊亮攝）

林鄭月娥在競選行政長官曾爆出「辭職論」，稱倘港人主流意見認為她不適合擔任特首，便會辭職。當時她的對手曾俊華就質疑對方未上任，民望已是負數，應考慮退選，又諷刺林鄭在facebook「嬲嬲已經去到個鼻」。

在今日的特首答問會上，人民力量陳志全向林鄭質詢，指政府派錢本是開心事，但當局卻弄巧成拙弄得市民「怨聲載道、天怒人怨」，質詢為何處理會比時任財政司司長曾俊華派錢更差；他又引述中大和港大的民調，指結果顯示林鄭的民望和支持度急挫，問她會否考慮兌現選舉承諾，帶領問責班子辭職。

如果香港人的主流意見認為我無辦法擔任行政長官，我係會辭職。 林鄭月娥

林鄭月娥在一個選舉論壇上曾爆出「辭職論」，稱倘港人主流意見認為她不適合擔任特首，便會辭職。(資料圖片/羅君豪攝)

林鄭回應指，對於近日政府在處理和執行幾件民生相關的事項，當局需要「反省、要反思，亦肯定可以做得更好」。她說，行政長官是責無旁貸，不論是如何執行、誰人執行、誰人設計，最終責任都是她，因自己是特區之首。而他說陳的回應，則是會「繼續以謙卑、聆聽、關懷的態度去改善特區的施政」。

陳志全再追問當支持度跌到多少才會辭職，林鄭說：「現時香港需要──尤其是進入二○一九年外圍經濟不穩帶來很多衝擊──是需要我們的政府繼續以我剛才說的態度來應付不斷的挑戰，以及處理香港經濟和民生的問題，我和我的問責團隊都會繼續努力服務香港市民。」