【沙中線】陳淑莊轟陳帆扮受害者　林卓廷促問責下台

運輸及房屋局局長陳帆今日（30日）召開記者會。沙中線紅磡站北面連接隧道、列車停放處和南面連接隧道工程出現多項問題，其中施工紀錄缺失達四成之多 。 多名民主派立法會議員批評陳帆推卸責任，促陳帆問責下台。民主黨林卓廷指出，施工紀錄是工程監管的基本，認為陳帆作為港鐵董事，以金禪脫殼方式推卸責任予港鐵，應問責下台；又批評「政府爛到一個地步令人非常震驚」，形容紀錄缺失猶如「豆腐渣工程連渣都無」。

民主黨林卓廷形容沙中線工程質量問題已到了難以想像的地步，又指陳帆作為港鐵董事，同為工程的監管者，有不可推卸責任。(吳倬安攝)

林卓廷形容，沙中線工程質量問題已到了難以想像的地步，他指施工紀錄是工程監管的基本，又指陳帆批評港鐵有問題，實以金禪脫殼的方式避開責任。他指陳帆作為港鐵董事，同為工程的監管者，有不可推卸責任，他促陳帆問責下台。

他斥沙中線「鋼筋想剪就剪，紀錄話無就無」，形容是「豆腐渣工程連渣都無」，批評港鐵「搵市民條命去較飛？」。他表示，會要求立法會要鐵路事宜小會召開會議討論事件，並支持運用權力及特權條例，調查沙中線問題。

運輸及房屋局局長陳帆就紅磡站擴建工程問題召開記者會，公民黨陳淑莊指，陳帆批評港鐵實為「扮受害者」。(余俊亮攝)

陳淑莊批評陳帆「扮受害者」

公民黨陳淑莊亦指，陳帆雖批評港鐵，但實為「扮受害者」，因港鐵失職政府責無旁貸，四成工程紀錄缺失是非常有問題。她又批評沙中線質量問題，令港人對工程失信心，「工程界就會冧㗎啦，無人再信任工程」。

陳淑莊又表示，她會就沙中線工程問題，引用立法會權力及特權條例，要求成立調查委員會調查沙中線問題，希望建制派重新考慮支持有關議案。

人民力量陳志全亦促請陳帆下台，他指沙中線工程問題發展至今，陳帆「搞到一鑊泡」，他指陳帆是港鐵董事，但就好像一個小市民，不知自己有監察權，他又反問「到底幾時佢先有責任？」，又指即使陳帆被港鐵蒙在鼓裡，亦不代表他不用負上政治責任下台。

工程界議員、經民聯盧偉國則表示，對陳帆所指沙中線出現的工程管理問題，感到極不滿意，甚至是制度的崩潰。他認為工程管理原則應具追溯性，工程需有清晰紀錄和指引，又形容有完整紀錄是「品質管理ABC」。