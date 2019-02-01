【收緊長者綜援】王國興批犧牲老人家　「特首傾斜商界的新例子」

政府今(1日)正式實施提高長者綜援年齡門檻，由60歲提高至65歲，工聯會立法會前議員王國興似乎最有資格作出批評，因年屆70的他，可能是全港最年長的政治「重炮手」之一。 王國興接受《香港01》專訪時直斥收緊長者綜援是「虐老新政策」，官僚意識形態嚴重偏袒商界，犧牲勞工權益。身為勞工界「銀齡」人士的他，又炮轟政府20年前已「帶頭苛待長者」，將非技術性職位合約化及外判。 他認為，政府若認為本港面臨人力資源不足，而定意將退休年齡延展至65歲，就應立法硬性規定，迫使私人機構跟從，「呢個做法係天公地道」。

王國興批評政府意識型態偏袒商界，決策時往往先考慮犧牲基層勞工權益，亦無廣泛諮詢，聽取社會意見。(張浩維攝)

訪問甫開始，提到政府今(1日)正式實施收緊長者綜援，王國興隨即怒斥政府「豈有此理」，並形容有關安排是「虐老新政策」。行走政壇逾20年、長期關注基層勞工議題的他，回望1999年公務員體制改革，認為當時政府削減許多由年長人士擔任的非技術性工種職位，並將有關職位外判化，是帶頭「做壞榜樣」。他指，從此商界也肆無忌憚地學習政府做法，大量改聘待遇較差的時薪、日薪零散工，直斥「長者貧困化，根本係政府自己鼓勵。」

他批評政府意識型態偏袒商界，決策時往往先考慮犧牲基層勞工權益，亦無廣泛諮詢，聽取社會意見。「政府的想法極之偏頗，出發點係人力資源不足，思考問題方式、概念完全係幫商界諗嘢」，認為如政府想解決問題，而又不怕得罪商界，應就退休年齡立法，讓商界跟隨法例。

長者綜援又關政改事？ 王國興：特首決策服膺投資者利益

說到此處，年屆70的他搖頭嘆息，「政府自己都對唔住啲老人家，你去睇下啲公廁外判清潔工幾陰功，點解係佢哋做？因為全部都係外判，價低者得。」他說，政府在外判問題和長者綜援問題上，醜陋的做法一脈相承，「如果唔係為減省福利開支，咁大方啲囉，政府請曬啲60歲以上長者，做個好榜樣囉。」

他分析，當前管治團隊面臨的結構性缺陷，只因從行政長官到各式局長，都無需「問責」，「行政長官不是普選產生，團隊也是由不是普選產生的行政長官委任，最終政策反映到嘅，只有1200人選委中嗰d投資者嘅利益。」他又慨嘆當初立法會未能支持政改方案，讓香港民主未能踏出一步，致使今日出現收緊長者綜援的苦果。

王國興慨嘆當初立法會未能支持政改方案，讓香港民主未能踏出一步，致使今日出現收緊長者綜援的苦果。(張浩維攝)

流放野豬論挨批？ 「我是反對毀滅野豬」

由於人類活動區域不斷擴張，人與野豬帶來的安全與保育問題，近日引來全城熱議。王國興早前提出將野豬安置在無人島上定期喂食，受到部分網民批評，有人更揶揄王國興「如不能與大自然相處，不如自我流放到沒有野豬的荒島上。」

王國興坦言，不在意網民的「抹黑」，「我一路都係笑看風雲變」；又解釋該建議是源於自己「反對毀滅野豬」，而「流放論」更有充分理性：「署方話野豬識游水，咁佢游水都有個距離，有個極限，如果你送佢哋去個遠啲嘅島，又有足夠食物俾佢哋，俾佢哋過返啲自然嘅生活，佢哋都唔會想游返出嚟市區啦。」

王國興堅持「人豬分隔」建議，認為漁護署應積極研究，「要佢哋做嘢永遠有難度，唔死人都唔做嘢。」