包致金岀新書談民主與自由　強調香港法官獨立　裁決不受干預

終審法院非常任法官包致金今（30日）舉行新書發佈會，前政務司司長陳方安生、前立法會議員、大律師吳靄儀、余若薇和李柱銘等亦有現身支持。 活動後包致金被問到近年有不少案件涉及國家權力和對法庭造成影響，例如涉及人大決定的一地兩檢，包指不評論個別案件，但認為法院不能強行停止或影響案件，只能審訊有關案件，並基於法律理據作出裁決。

終審法院非常任法官包致金今日舉行新書發佈會。(李澤彤攝)

包致金新書以自由與民主為題，並在書中加插漫畫，讓讀者更容易明白法律。他在活動後被問到有關人大釋法的問題時指，香港法官是獨立並按法律作出決定，但笑言有人指他是因認識法官才會這樣說，他坦言無法說服持有這些想法的人，並強調若人大釋法真的要影響法庭，就不會透過釋法，而是靜靜地向法院施壓。

至於國歌法，他指至今仍未看到國歌法的完整形態，加上有人或因此被控及提出上訴，故不會作評論。

吳靄儀：鄭若驊在憲制、法治方面完全沒認識

至於律政司在未尋求外判法律意見下，不檢控前特首梁振英，律政司司長鄭若驊強調《基本法》63條確保律政司獨立性和不受干預，又指尋求外間法律意見並非硬性規定，公開過多資料會造成公審。

吳靄儀稱，其說法完全錯誤，就UGL等敏感案件決定不檢控，讓大家有疑慮，過往處理敏感案件時都會聘請外判大律師徵詢意見，以減低官官相衛的質疑，為何今次沒有。惟她認為鄭若驊「對呢樣野完全不熟悉」，鄭指過多資料會造成公審更屬無稽之談，認為對方完全不熟悉律政司司長的責任和原則，對此感詫異。

包致金新書以自由與民主為題，並在書中加插漫畫，讓讀者更容易明白法律。(李澤彤攝)

吳靄儀又認為，鄭若驊「越睇越不適合做呢份工」，並稱不會懷疑鄭於仲裁的地位和專業水平，但認為鄭在憲制、法治方面卻完全沒認識，應對進退失據；又強調大律師公會已就事件平實地表達意見，過往亦有岀現由決定不檢控後改為檢控的案件，但鄭若驊「無心思熟慮，人地講又唔聽，一錯到底，情況令人擔心。」