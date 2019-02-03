團體發起「比返啲膠超市」行動　促超市負責任　承諾停用即棄塑膠

一眾環保人士今（3日）發起「比返啲膠超市」行動，他們於超級市場購買有塑膠包裝的產品後，即場於店外拆除塑膠袋，放入自攜容器及環保袋中。他們同時將塑膠袋還給超市，要求超市承諾停止過度包裝及使用一次性塑膠。 市民杜志權表示，超市內不少產品都過度包裝，「隨便行入超市都可以看到滿目瘡痍的包裝」，認為商界是生產塑膠和垃圾源頭，應負起責任盡量減膠。他稱會將活動延續至社區，呼籲市民減少使用塑膠。 有份參與行動的議會陣線立法會議員朱凱廸亦有參與，他指超市內不少產品均毋須用上保鮮紙和膠袋，強調商家、超市應負上責任減廢，又批評落實垃圾徵費後，市民將成為犧牲品。

一眾環保人士今天發起「比返啲膠超市」行動。（羅君豪攝）

約40名市民今日（3日）自發在九龍塘又一城taste發起「走塑」行動，他們先於超市購買大量由塑膠包裝的產品，再於店外即場拆除包裝並放回超市購物車中，產品包括有水果的保鮮紙、載有清潔用具的膠袋等，隨後將產品逐一放入環保袋和自攜容器內。他們同時於門外高舉標語，並高呼「源頭減廢 商家有責 超市有責」、「We don't want plastic」等口號。

行動期間有商場保安不斷驅趕及阻擋記者拍攝，最終他們將載滿塑膠袋的手推車交還予街市職員，並由又一城商場的經理接收請願信。

杜志權表示，這次行動參考歐洲及英國的「plastic attacks（塑膠襲擊）」，認為商界是生產塑膠和垃圾源頭，應負起責任盡量減少使用塑膠。他稱超市內不少產品都過度包裝，「隨便行入超市都可以看到滿目瘡痍的包裝」，如粟子的殻堅硬，「為何要用膠托底再包保鮮紙」，「連一紮蔥都要搵膠去包住佢」。故他希望能透過行動帶岀過度使用塑膠的問題，希望市民能習慣性地拆除塑膠紙還給超市，讓商界處理，負起責任。

市民區國權稱，這次行動是要響應環境局局長黃錦星呼籲，若超市有過度包裝，可退回超市。他強調超市應減少塑膠包裝，以及負起產生塑膠的責任。

參與者在同時於門外高舉標語並高呼「源頭減廢 商家有責 超市有責」、「We don’t want plastic 」、「比膠超」等口號。（羅君豪攝）