【政壇諸事町】獲譚小環邀請為肺癌病友拍片　鄺俊宇大讚：心很暖

免疫療法近年成治癌趨勢，但「天價」收費令病人難以負擔。前港姐譚小環丈夫蔡強榮（Eric）前年確診患上初期肺癌，經治療後已經康復，事件令譚小環開始關注肺癌醫治訊息，日前更邀請民主黨立法會議員鄺俊宇齊齊拍片，為肺癌病人發聲，希望政府加快把藥物納入名冊，以獲得醫管局或政府關愛基金資助。 鄺俊宇日前在Facebook幫手分享影片，並留言指「接到小環的邀請時，心很暖」，大讚對方身體力行協助癌症病友。

譚小環（右二）接受了香港藥學服務基金（PCFHK）的邀請，出鏡拍片為肺癌病人發聲。（基金宣傳片截圖）

人稱「魚蛋皇后」的譚小環結婚超過10年，其丈夫Eric 2017年發現患上肺癌。陪同丈夫治療的過程，令譚小環接觸關於肺癌的醫治訊息，近期更接受了香港藥學服務基金（PCFHK）的邀請，出鏡拍片為肺癌病人發聲，並爭取不同界別人士支持。

譚小環第一站首先「踩上」立法會會見鄺俊宇。鄺俊宇批評香港藥物名冊落後於外國，入藥速度慢，對癌症病人的經濟支援不足。其後譚小環又找來關愛基金專責小組成員張國柱現身說法，張國柱亦指醫管局的資助限制多，病人難以負擔昂貴的醫藥費。

被形容為「安全網」的撒瑪利亞基金和關愛基金為有經濟需要的病人提供援助，但往往被批評申請門檻過高。去年《施政報告》建議減少須納入計算的資產，降低病人自付的費用。政府於去年11月公布，在撒瑪利亞基金經濟審查中縮窄「家庭」成員定義，以及將病人的資產淨值除半，希望藉此降低病人需要負擔的藥費。