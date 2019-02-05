【豬年2019】回顧上一個豬年的他們　今個豬年他/她的生命轉軌跡

農曆新年將至，《香港01》邀請了四名豬年出世的立法會議員，分享來年工作目標之餘，同時藉此送狗迎豬之際，回顧十二年前的自己，細數這些年的經歷，以及預告未來的人生轉變。

黃碧雲將於今年6月結束二十多年的教學生涯。（資料圖片）

黃碧雲（左二）2012年當選立法會議員。（黃碧雲Facebook） 民主黨黃碧雲 十二年前，黃碧雲仍未正式參政，在理工大學擔任講師和從事研究工作。她以休悠和安靜形容當時生活，不過自從2012年循地區直選晉身立法會，黃碧雲的生活起了翻天覆地的變化，「做咗立法會議員後，整個生活癲倒咗，由好安靜嘅教學生活，到依家生活變得好立體，各方面都好忙碌。」 有人形容屬豬的人比較勤奮和勇敢，黃碧雲笑言當立法會議員後，「呢隻豬要變得更加勤加」，面對各種政治和選舉考驗，亦要變得更勇猛。 民主黨前「大腦」、勞福局局長羅致光早前爆出「60歲中年論」；即將踏入花甲之年的黃碧雲形容自己正處於黃金時期，「我從政起步較遲，現在人生經驗、從政經歷都累積咗，我覺得係一個黃金嘅時間，希望自己可以喺社區同民主運動走多一里路，作出一啲貢獻！」 60歲亦為理大講師和教授的退休年齡，黃碧雲將於今年6月結束二十多年的教學生涯。卸任講師身份後，黃碧雲表明將全心投入立會工作，處理議會和地區議題。

陳淑莊希望公民黨和支持民主的同路人在年底的區議會選舉取得好成績。（資料圖片/羅君豪攝）

陳淑莊12年前開始參政，2008年當選立法會議員。（陳淑莊Facebook） 公民黨陳淑莊 陳淑莊小時候與公公、婆婆同住，長大於上海家庭。每逢農曆新年，婆婆會親自準備茶葉蛋和雪耳糖水，使她回味至今，「呢兩樣食物我非常回味，從此我都無再食過拍得著阿婆整嘅好味嘅茶葉蛋」。 陳淑莊最期待的賀年節目，就是到北角皇都戲院和國都戲院看賀戲片，「無乜嘢做嘅話，就會同屋企人，碌落斜路睇賀歲片，不過最怕就係戲院地下好多瓜子殼，我好想睇賀戲片，但又好怕啲瓜子殼，好唔衛生！」 12年前的陳淑莊仍是舞台劇演員，她憶述在2006年的冬天，她首次參與公共選舉，出戰特首選委會選舉，成為她從政的起步點。參政12年，陳淑莊坦言仍有很多地方需要學習，「當然好多嘢想做，仲有好多地方想去，覺得自己仲識好少嘢，希望可以學多啲嘢。」被問到來年的目標，她希望盡好議員的責任，又盼公民黨和支持民主的同路人在年底的區議會選舉取得好成績。

鄺俊宇在立法會提出的首個議員議案，正正就是關於動物福利法。（資料圖片）

鄺俊宇以24歲之齡成功當選區議員。（鄺俊宇Facebook） 民主黨鄺俊宇



2007年，當時年僅24歲的鄺俊宇成功當選區議員，當時他已經非常關注動物權益的議題，首項在區議會提出的動議，就是關注動物被虐殺，他憶述當時有警方代表見到議案後，不屑地向他說：「呢啲嘢都係交番比啲貓議員做。」當時鄺俊宇反駁：「咁我話貓狗無議票，唔識講人話，我哋應該幫佢哋手。」鄺俊宇亦因此被稱為「貓議員」。 12年過去，鄺俊宇已晉身立法會，他仍為動物權益奮鬥，在立法會提出的首個議員議案，正正就是關於動物福利法，「唔經唔覺過咗12年，睇返今天，入到立法會第一個議案又係講動物福利法，回望十幾年喺動物權益上，終於有啲成績，但最緊要係初心，初心係希望做多啲見得到嘅政策、觸得到改變。」 今年將是鄺俊宇度過的第三個豬年，他呼籲大家珍惜身邊屬豬的朋友，「豬相對畀人感覺勤力或者比較聰明，豬亦都好可愛，屬豬嘅朋友都係1983年出世，我成日都覺得1983年係一個特別年份，因為我哋都喺最精彩嘅80年代長大。」

李國麟豬年將踩入60歲大關。（資料圖片/盧翊銘攝）