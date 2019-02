【政壇諸事町】「煲呔」賀卡公帑買單　印800份盛惠幾多錢？

前特首曾蔭權上月中刑滿出獄,早前已偕太太曾鮑笑薇出席中聯辦新春酒會,近日更準備心意卡送給政界好友,其中民主派立法會議員莫乃光和黃碧雲亦有收到「煲呔」賀卡。 而賀卡內容亦十分有心思,卡面以不同的「煲呔」砌出「恭賀新禧」的祝賀語,有趣的是卡底印上由政府新聞處製作。《香港01》曾向新聞處查詢,獲回覆指曾蔭權該批賀卡共印製800份,印刷費用共23,432元。換言之,埋單計數一張卡約29.2元。

2019年1月5日,前特首曾蔭權在瑪麗醫院刑滿出獄。(盧翊銘攝)

事實上,曾蔭權早年受牢獄之災,獲不少政界人士「雪中送炭」,為他寫下的求情信多達40封,其中包括特首林鄭月娥、前財政司司長曾俊華、前政務司司長陳方安生、唐英年、現任金管局總裁陳德霖,甚至跨光譜的民主黨創黨主席李柱銘、前議員何俊仁等,可見他人緣不俗,因此他或想趁著新春佳節送上祝褔,聊表心意。

而該批賀卡亦別具個人特色,因曾蔭權熱愛佩戴煲呔,有「煲呔曾」之稱,故該批賀卡以多個不同顏色、款式的煲呔砌出「恭賀新禧」的祝賀語,並附有英文字句「wishing you a happy and prosperous new year 」;下款則印有其親筆簽名以及註明在任特首的時期(2005-2012) ,卡底則印上由政府新聞處印制等字眼。

不過,政府新聞處指,有關賀卡設計工作是用當局現有資源處理,強調不涉及額外開支。

賀卡內容十分有心思,卡面以不同的「煲呔」砌出「恭賀新禧」的祝賀語,有趣的是卡底印上由政府新聞處製作。(莫乃光Facebook)