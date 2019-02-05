考你暴龍英文？林鄭年初一機場出巡再遇5歲童　今次問咩？

特首林鄭月娥昨(4日)在無通知傳媒的情況下，到訪葵涌年宵市場購物，沿途有求必應與市民合照，遇上3歲男孩更即場考考他暴龍的英文是什麼，引來網民熱議。 今(5日)大年初一，林鄭再到機場「出巡」，出席機管局的拜年活動，並在運輸及房屋局副局長蘇偉文、入境處處長曾國衞、海關關長鄧以海和機管局主席蘇澤光等人陪同下，向市民和機場的工作人員拜年，沿途向他們派發朱古力金幣。 途中，林鄭再遇一名操普通話的男孩，她隨即問男孩幾歲，獲知是5歲後便就此打住，並無如昨日般與男孩交流，未知是否擔心再問問題又會成為焦點。

林鄭在運輸及房屋局副局長蘇偉文、入境處處長曾國衞、海關關長鄧以海和機管局主席蘇澤光等人陪同下，向市民和機場的工作人員拜年，沿途向他們派發朱古力金幣。(鄭子峰攝)

之後，林鄭出席舞龍舞獅儀式，並與主禮嘉賓一起為醒獅點晴，又簪花掛紅，再觀賞醒獅表演，隨後又到抵港大堂禁區了解出入境情況。

林鄭於離開機場時見記者，被問到港鐵沙中線大型項目出現很多問題，林鄭強調，當局現時非常嚴肅調查跟進，大前提是確保安全，才會開通沙中線；又指擴大獨立調查委員職權範圍後，其他沙中線工程會繼續由運房局及三人專責小組跟進，如獨立調查委員會報告顯示有需要進一步調查，會嚴肅跟進，如發現有需要追究責任的地方，一定會追究。

至於有關額外五億元醫療撥款，林鄭表示，從來沒有說這樣就可以解決公營醫療面對問題；又指今年曾清晰表達過，自己聽到醫護界對於徹底處理醫療問題發表的問題，包括增加基層醫療，減少入院需要；培訓更多人手；以及加強跨界別合作，例如社福界與醫療界，她指所有的工作都有跟進。

她又表示，流感高峰期令公營醫療壓力更加大，雖然醫管局表示有足夠資源應對，但為了展示多前線的支持和關懷，才另外撥款。被問及如何解決人手不足問題時，她就表示，已經增加醫科學生學額，護士學生更是逐步每年增加，教育局除了8大院校外，亦已有許多政府資助的自資院校課程，但她認為，醫院治療主導的醫療模式始終會出問題，強調要做好基層醫療檢查服務，減少不必要入院才是大方向。