【豬年2019】新春輪流請願　建制派「拜年」　泛民同特首「開年」

各大政黨及團體趁今日（6日）大年初二分別到政府總部及禮賓府向特首請願，齊齊同特首「開年」。其中工聯會和民建聯都表示向特首拜年，並就今個月尾公布的財政預算案提出包括落實取消強積金對衝、向中小學生發放開學津貼、兒童醫療卷等多項訴求。 另一邊廂，民協多名成員則手持雞毛掃，稱要與特首「開年」，指收緊長者綜援措施是邊緣化基層長者；而4000元派錢手續繁複又混亂離地，批評特首林鄭月娥「五行欠打」，要求撤回收緊長者綜援，並對派錢手法提出多項改善建議。

民建聯的建議也包括設立兒童醫療卷、增聘人手改善基層牙醫服務、設立外傭扣稅額等。（余俊亮攝）

工聯會一行20多名立法會議員、區議員、社區幹事早上到政府總部請願，各人手持「新年願望」揮出，講出對新一份財政預算案的訴求。其中兩名勞工界議員何啟明和陸頌雄分別促請取消強積金對衝及發放3000元開學津貼。其餘訴求亦包括降低生果金免審查年齡到65歲，統一全港打工仔公眾假期17天等。

早前林鄭指收緊長者綜援是上一份預算案中建制派議員批准，說法引起譁然。工聯會新界西立法會議員麥美娟被問及會否支持新一份預算案時，就表示還未看到預算案內容很難下定論，但強調會實事求是審議權。

民建聯的建議也包括設立兒童醫療卷、增聘人手改善基層牙醫服務、設立外傭扣稅額等。青年民建聯主席顏汶羽就表示，希望政府能夠透過資源調撥，對症下藥，改善民生，又認為政府有錢不應該亂派，希望派錢能給有需要的人，集中投放資源。

泛民方面，民協何啟明帶同雞毛掃，稱林鄭的近期推出的新措施「不知所謂，五行欠打，不知所謂。」他認為林鄭雖然事後以就業支援補助金，讓60至64歲長者能夠取回1060元差額，但長者綜援領取人士可享有的特別津貼，如牙醫津貼等就被削減。

工聯會新界西立法會議員麥美娟被問及會否支持新一份預算案時，就表示還未看到預算案內容很難下定論，但強調會實事求是審議權。（余俊亮攝）

民協又批評4000元派錢措施短視，造成混亂，促請政府延長兩個月申請期，在郵政局增設申請表投遞箱。對於公立醫院醫護壓力爆煲，民協就提出檢討聯網醫院專科服務、檢討醫療需求和人力資源規劃等意見。其後民協又高呼「市民淚連連、同林鄭開年」；「反對資源亂石投林、要求政策惠及市民」等口號。

工黨就到禮賓府示威，批評林鄭及手下一眾司長局長離地萬丈，政經結構偏袒商界，要求「林鄭咪賣我豬仔」，正視香港打工仔女權益，不應再為商家利益護航。

工黨又批評林鄭繼續包庇被揭大宅僭建的律政司長鄭若驊，指她在按揭文件中未有向銀行提交正確圖則，足以構成以虛假文件向銀行騙取按揭。工黨要求鄭須就其誠信問題下台。工黨亦要求取消強積金對衝，並建議在政府的原方案上，增加100億元，用作彌補僱員因對沖劃線前遣散費或長期服務金而損失的強積金權益，及以離職時月薪計算僱員的遣散費或長期服務金。另外，工黨亦要求全面收回粉嶺高球場、收回發展商囤積土地及棕地及三分一軍營用地，並且追趕長遠房屋政策目標，暫停賣地三年，以私樓地興建公營房屋。

民協何啟明帶同雞毛掃，稱林鄭的近期推出的新措施「不知所謂，五行欠打，不知所謂。」（余俊亮攝）

此外，社區組織協會帶同一眾無法領取單程證的單親媽媽及其子女向林鄭保安局長李家超請願。他們指出，部分子女為香港永久居民的單親媽媽，因與丈夫離異、丈夫不知所蹤或身故，而無法循夫妻團聚途徑申請單程證來港照顧子女。社區組織協會施麗珊表示，有關兒童是港人子女，又在香港出生，惟父親不願意承擔照顧子女責任，卻又禁止子女到大陸生活，她指，部分個案甚至有禁制令，令子女無法離開香港，無法到內地與母親團聚，在港又無人照顧。她又指，10年來，相關個案僅200宗，人數不多，促請政府抽撥配額，讓港人子女可與內地母親團聚，獲得適切照顧。