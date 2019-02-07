【預算案】民主黨支持放寬海外醫生　胡志偉倡引入指定大學醫科生

《財政預算案》將於本月底發表，民主黨主席胡志偉今天（7日）早上帶領多名成員到政府總部請願，要求政府在《預算案》善用盈餘和儲備，還富於民，又希望政府在《預算案》增加醫療撥款，包括撥款100億元設立基層健康基金，以改善醫療服務和舒緩醫護人手問題。 胡志偉又表示，支持放寬海外醫生來港執業的資格，他建議可仿效新加坡做法，以「名單制」方式引入海外醫生，即制訂預先認可的醫學院名單，讓這些來自國際頂尖醫學院的畢業生，在毋須通過執業資格試的情況下，到公營醫療系統執業。

被問到是否支持全民派錢，胡志偉表示，若政府能善用盈餘作長遠投資，相信社會可接受不派錢的概念。（梁鵬威攝）

倡撥300億元建100間安老院舍

民主黨二十多名成員今天遊行至政府總部，要求政府在《預算案》善用盈餘和儲備。胡志偉估計，今年政府將錄得500至700億元盈餘，認為透過《預算案》的利民舒困措施，向市民分享經濟成果，還富於民。被問到是否支持全民派錢，胡志偉表示，若政府能善用盈餘作長遠投資，相信社會可接受不派錢的概念。

民主黨又提出多項增加政府開支建議，其中著墨最多的是醫療和安老範疇，其中建議撥款100億元設立基層健康基金、全面發展公營的社區基層醫療服務，以「預防勝於治療」的方式，減輕對醫療系統造成的負擔。

另外在安老方面，民主黨建議撥款300億元作「十年百院」計劃，在未來十年至少興建100間安老院舍，並在未來五年增加至少1.2萬個長者津助宿位，舒緩宿位不足問題。

民主黨要求政府在《預算案》善用盈餘和儲備，還富於民。（梁鵬威攝）

胡志偉不傾向引入英聯邦醫生 質素較難保證

近期流感肆虐，胡志偉特別提到增加引入海外醫生建議，他建議以「名單制」引入海外醫生，即制訂預先認可的醫學院名單，例如劍橋大學、哈佛大學等國際著名大學，讓這些來自國際頂尖醫學院的畢業生，能在毋須通過執業資格試下的情況下，到公營醫療系統執業。

對於有人建議以放寬英聯邦醫生來港執業的方式增加海外醫生，胡志偉指醫生質素較難保證和介定，「如果係印度某間醫學院（畢業生）係咪接受？」他強調在引入海外醫生上，醫護水平應是最主要考慮。

放寬引入海外醫生極具爭議，社會不少人擔心變相引入低質素的內地醫生來港執業，胡志偉指出，若以「名單制」引入海外醫生，醫生質素絕對能夠有足夠保證，形容擔心是過慮，「唔通醫管局會求其請呢啲醫生？」

被問到民主黨內是否對放寬海外醫生有共識，胡志偉指放寬海外醫生註冊安排必定該黨方向，至於引入方式則仍需商討。

民主黨成員在政府總部外貼上寫著標語的揮春。（梁鵬威攝）