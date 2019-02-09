【預算案】稅務學會倡租金扣稅　會計師公會盼減最高邊際稅至15%

新一份財政預算案將於本月27日公布，香港稅務學會前會長兼顧問委員會主席王銳強出席香港電台節目《星期六問責》時表示，學會建議政府提供每年上限10萬的租金支出扣稅額；香港會計師公會稅務師會執行委員會主席蘇國基則指，薪俸稅邊際稅率最高的17%可減至15%，減輕中產人士的稅務負擔。

蘇國基指，近期賣地再出現流標，故下調盈餘預算至400億；王銳強相信最終盈餘不會超出預期，故今年盈餘與政府估算相差不遠。（資料圖片／江智騫攝）

兩人先在節目上預測本年度財政盈餘，蘇國基認為，實際盈餘不會如去年般比預算過份超額，他指原先估計是466億元，最近賣地再出現流標，故下調盈餘預算至400億元。

他進一步解釋，過去錄得超額盈餘的年度，是因為賣地和股票印花稅都有超額收入，但今年已出現兩次賣地流標；另外，雖然股票印花稅首6個月錄得不錯收入，但8月起物業轉售印花稅、證券交易等開始下跌，他相信最終盈餘不會超出預期，故今年盈餘與政府估算相差不遠。

王銳強形容自己較樂觀，指賣地收入比政府預期的1200億元更少，但政府最新發布的首9個月財政狀況顯示盈餘有590億元，他希望可保持初財政司司長預期的400多億元。

惠民措施方面，蘇國基表示，會計師公會建議每年上限10萬的租金支出扣稅額，他指現時若僱主提供租金津貼，已可享稅務優惠，但通常享受租金津貼的是高層職員，故推租樓扣稅可令中層受惠。 他建議已享受公司津貼的僱員，不應享受政府提供的租金扣減。

王銳強則提出稅率變動，指中小企以往可享受企業利得稅優惠，在兩級制下，第一級即企業首200萬元利潤，利得稅率由16.5%大減至8.25%，但僱員卻未能受惠，他建議可維持15%的標準稅率，邊際稅率最高的17%可減至15%，除了不會令政府財政收入損失太大，亦可減輕中產人士的稅務負擔。