【情人節】「政壇神鵰俠侶」相戀30載　謝偉俊為白韻琹思考議會路

立法會議員謝偉俊與「才女」白韻琹於1989年譜出一段為人津津樂道的姊弟戀，一晃眼已是三十年。 相戀相伴三十載不容易，何況身處於政壇是非的大燈光下。情人節前夕，這對「政界神鵰俠侣」接受《香港01》訪問回首情路，由89六四事件那年的偶遇邂逅，到「一個中國，各自表述」的求愛故事，再到2000年立法會激戰白姐姐在謝偉俊背上寫「精忠報港」的相濡以沫，看他們的故事，也像在回眸香港三十年的路。今日白姐姐被傳患上腦化症，這段政壇愛情故事如何發展下去？謝偉俊澄清，白近年只是短期記憶較差，膝蓋常痛，強調並無腦退化症；但為了有更多時間相伴，謝偉俊為了白姐姐，的確在思考議會之路如何走。

謝偉俊為白姐姐戴上無線咪。（羅君豪攝）

邂逅於政治風起雲湧的那一年



1989年6月，中國天安門廣場爆發了一場波瀾壯闊的愛國民主學生運動，同年11月，分隔著東德和西德的柏林圍牆倒下，活在鐵幕的東德民眾終能投奔自由。在這改變世界的一年，當時30歲的謝偉俊戀上芳華正茂的白韻琹，譜出一段當時被視為離經叛道的姊弟戀。二人初次碰面，是在電影《一碗茶》的首映禮，「當時嘅師傅廖長城大律師、馮華健大律師，約埋我一齊去睇首映，白姐姐亦都有去，睇完戲之後又有飲下嘢，就係咁樣認識。」謝偉俊細訴當年二人相識的經過。

二人的年齡雖然相隔15年，不過他們一拍即合，但談到何人先主動追求對方，二人罕有地沒有共識：「呢個有爭議呀呢個，因為Paul覺得我（白）追佢，但我覺得係佢追我。」謝偉俊佻皮地補充：「我哋好似台灣問題咁，一個中國，各自表述。」

以政治術語來形容一段感情關係，對於在政界馳騁近二十年的謝偉俊，可謂駕輕就熟。大律師出身、其後轉任律師，謝偉俊於2000年轉戰政界，於當年和2004年參選立法會旅遊界功能界別選舉惜敗，2008年再戰旅遊界，僅以9票之差險勝旅遊業議會前總幹事董耀中，晉身立法會議員行列；2012年轉戰九龍東地區直選，正式成為民意代表。謝偉俊憶述，參政念頭是緣於影視大亨邵逸夫在1990年對他說的一席話，「喺我出道做大律師嘅時候，已經識得邵逸夫先生，係佢最先提到從政，佢同我講：『You are such a fine young man.（你是一個很好的年輕人），You should be a legco member.（你應該當立法局議員）』，這個係最先畀我從政嘅啟發。」

2000年，謝偉俊以「法律超人」形象參選立法會，又「岳飛上身」，於金紫荊廣場上演「岳飛救港」一幕，白姐姐充當岳媽母親，在謝偉俊在背上寫上「精忠報港」四字，以示他參選決心。談及這段舊事，白姐姐搶白說：「『精忠報港』係我條橋（構思）……我同佢玩吓咋，唔係咁認真，但obviously（明顯地）draw咗好多attention（取得很多關注）。」

謝偉俊「捍衞夫綱」，搶回主導權：「法律超人係我自己度嘅，當時（黃子華主演的）電視劇《男親女愛》抄我哋律師行業嘅內容，鄭裕玲喺劇入面做法律女超人，於是抄返佢轉頭。」

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二人憶述他們相識經過，原來他們是在電影《一碗茶》的首映禮邂逅。（羅君豪攝）

74歲​白姐姐：我超級健康



上個月生日的謝偉俊正式踏入60歲大關，白姐姐不經不覺亦已經74歲，有指她患上腦退化症的傳言一度甚囂塵上。白姐姐與謝偉俊於半山愛巢接受訪問，以行動粉碎有關傳言，「我梗係身體好好啦！超級健康，我唔覺得有問題，一架車行耐咗，都要執吓呢樣、執吓嗰樣，唔覺得呢啲有乜大不了！」「記性差咗，短期記億差咗，呢個係實切，膝頭差咗亦都係事實。」貼心的謝偉俊補充說。

白姐姐數年前於專欄寫道，希望謝偉俊做完上屆議員任期後退下火線，勸他「何必浪費珍費時間」，不如多花時間陪伴她，但稱謝偉俊因喜歡鎂光燈、名氣而不會願意棄任議員。今日，她是否亦希望丈夫棄戰2020年立法會選舉？她一改口風說：「佢鍾意嘅嘢我都會鍾意，佢唔鍾意嘅野我鍾意都無用。」又說：「鎂光燈嘅嘢係我取笑佢，同佢開吓玩笑，佢唔會咁緊張呢樣嘢。」

不過謝偉俊坦言，白姐姐的身體狀況的確成為他是否考慮連任的因素。他坦言，自己仍適合再當一屆議員，但隨著白的年歲增長和身體狀況轉差，希望留多點時間陪伴妻子，故現在每逢有公開活動，都盡可能帶同白姐姐一起出席，冀在盡議員責任的同時，亦能增加二人相伴的時間，「依家唯一嘅選擇就係，現在即使無請白姐姐出席嘅場合，都會帶埋佢去，如果帶唔到佢去嘅話，就索性唔去。」

點擊觀看謝偉俊、白韻琹相處相伴點滴

+ 8 + 7 + 6

「世上豈有無性關係的夫妻？」

白姐姐向大家開的另一個玩笑，是8年前在電視節目大爆與謝偉俊並無性關係。當時年屆66歲的白韻琹在電視節目上，稱與謝偉俊多年來既無性關係，也沒有接吻，為她們這段童話式愛情故事來個反高潮。8年過去，白姐姐承認當時只是在電視節目「不負責任地開玩笑」，又反問世界上會否有夫妻沒有性關係，「如果有你頭先所講嗰啲（無性夫婦），咁即係唔Friend啦！friend都唔friend嘅話，點可以last（維持）得耐呢。」

走過三十載愛情路，經歷過各種風風雨雨，白韻琹也趁情人節向謝偉俊表達愛意：「我哋有好多值得回憶嘅好時光，我覺得我最感激嘅係有阿Paul，佢時時帶畀我好多開心，佢好識得處理人與人之間嘅關係，呢個係佢嘅專長，佢對朋友又好，師傅又好，佢係一個wonderful guy。」謝偉俊則慨歎三十年轉眼過去，他希望日日是好日，與白姐姐再渡過多一個三十年。

白姐姐聞言露出驚訝表情：「唔好啦，我驚飯又食唔到，牙又甩咗。」

白姐姐稱自己「超級健康」，她向記者展示日前到不丹旅遊的相片。（羅君豪攝）