談處理國家安全　林鄭：19個月內一次次考驗我內心的包容

「2018特區政府十件大事評選」頒獎典禮今(13日)於會展舉行，特首林鄭月娥、中聯辦副主任楊健、政制及內地事務局局長聶德權等亦有岀席。林鄭月娥在致辭時表示，廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋自開通後客流量踴躍，認為「早前準備開通時候個的焦慮、反對聲音一掃而空。」 十件大事包括了港府DQ六名立法會議員、國歌法及取締香港民族黨，林鄭指她上任前曾稱會無畏無懼，依法處理任何衝擊國家主權安全發展利益的行為，「呢十九個月來一次一次咁考驗我嘅政治智慧同埋調解能力，以及我內心嘅包容」，重申為了一國兩制及香港長治久安，難有妥協空間。

談到處理國家安全，林鄭稱，「19個月內一次次考驗我內心的包容」。（洪嘉徽攝）

2018年特區政府施政十件大事評選，共接獲逾14萬張選票，其中排名首三位分別是廣深港高鐵香港段通車、港珠澳大橋通車以及為期五個月的「土地大辯論」。另外，DQ六名立法會議員、國歌法及取締香港民族黨三事亦榜上有名。

特首林鄭月娥致辭時笑言，自己預測準確，高鐵和港珠澳大橋能登上十大施政大事屬理所當然。她引述資料指，廣深港高鐵香港段自開通至2月，旅客量達790萬，港珠澳大橋方面則達750萬，平均每日客流量為56000及68000人次。

她強調有這些數字代表了「早前準備開通時候嗰啲焦慮、反對聲音一掃而空」，又稱「我宜家就無點再聽到有人擔心呢條廣深港高鐵香港段嘅一地兩檢同埋對港珠澳大橋有咩疑慮」，反之於社交場合聽得最多於高鐵增設更多直達城市的站，而大橋方面則希望有更多私家車能享用。

林鄭強調，十大事件中包括將資助出售房屋與市價脫勾，她稱將會盡快全面回應土供組的報告。她表示，早前推出的52折居屋、綠置居及首置盤都出現大量超額認購，若有人轉移視線認為不用興建更多房屋，這些數字可反映不是事實。

林鄭亦指，她上任前曾稱自己會無畏無懼，依法處理任何衝擊國家主權安全發展利益的行為，以確保一國兩制全面實行，「呢十九個月來一次一次咁考驗我嘅政治智慧同埋調解能力以及我內心嘅包容」。她認為這無可避免會引來惡意攻擊，部分市民「不能理解憲制新秩序」，「但為了一國兩制及香港長治久安，恐怕難有妥協空間。」