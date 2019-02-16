林鄭與管治班子舉行集思會　首次有新聞秘書參與　談及公關技巧

特首林鄭月娥今日（16日）在特首辦與管治班子舉行集思會，多名政府主要官員和常任秘書長出席，亦首次邀請司局長新聞秘書參與。據了解，會上討論準備新一份《施政報告》，以及由政府新聞處處長朱曼鈴簡介應對傳媒需要注意的事項、公關技巧等。 林鄭月娥在facebook上稱，與司局長舉行了約4小時的集思會。她指，與會者都認為2019年的《施政報告》可總結過去兩年的經驗作改變，又稱認真檢視政府與傳媒的工作關係，同意有值得改善的地方，至於是甚麼「改變」及「改善」，她就大賣關子。

林鄭月娥在fb上稱，與司局長舉行了約四小時的集思會。她指，與會者都認為2019年的《施政報告》可總結過去兩年的經驗作改變，至於是甚麼「改變」她就大賣關子。（林鄭月娥fb）

林鄭月娥上任後不時與管治班子舉行集思會，了解問責團隊的想法及配合政府新的施政理念。集思會以往多數在禮賓府舉行，亦曾在政務司司長官邸舉行，今日移師到特首辦，司局長及常任秘書長都有出席，亦是首次邀請新聞秘書參與其中。

據悉，林鄭早已有意舉行集思會，並非因當局近日施政不暢順或早前釀成的派錢亂局才突然安排。半日的集思會主要分為兩個部分，首部分由特首、司局長及常任秘書長討論準備新一份《施政報告》；第二部分的出席者包括各司局長新聞秘書，是首次邀請新聞秘書出席。

林鄭月娥上任後不時與管治班子舉行集思會，以往多數在禮賓府舉行，亦曾在政務司司長官邸（圖）舉行。（林鄭月娥fb圖片）

消息透露，會上曾討論政府的公關應對技巧，由朱曼鈴簡介應對傳媒需要注意的事項，亦有談及以往做得較好或未如理想的事項，但未有具體提及個別事件，如調高申領長者綜援年齡門檻和派發4000元亂局等爭議事件。此外，會上亦有提及，因應傳媒關注，當局不應太遲發放新聞稿，應多用圖像，以免令傳媒及公眾感到不吸引等。