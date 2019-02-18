【大灣區】林鄭：港更具競爭力　中央領導小組：釘釘子精神落實　

國務院今日（18日）傍晚公布多達11章、約2.7萬字的粵港澳大灣區發展規劃綱要。大灣區建設領導小組辦公室負責人指，推進粵港澳大灣區建設，是以國家主席習近平為核心的黨中央作出的重大決策，是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，也是推動「一國兩制」事業發展的新實踐，又強調「一分部署，九分落實」。特首林鄭月娥亦發聲明，歡迎中央公布規劃綱要，為大灣區建設提供指導性方向，並感謝中央在規劃綱要的編製過程中重視香港特區政府的意見。

大灣區建設領導小組辦公室負責人指，推進粵港澳大灣區建設，是以國家主席習近平（圖）為核心的黨中央作出的重大決策，是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略。（資料圖片）

大灣區建設領導小組辦公室負責人表示，將積極履行好職責，全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，嚴格依照憲法和《基本法》辦事，會與粵港澳三地和有關部門以「釘釘子精神」「抓緊抓實」做好各項任務，推動規劃藍圖中的各項美好願景落到實處，歡迎社會各界積極參與大灣區建設，共同將大灣區建設成為國際一流灣區和宜居、宜業、宜遊的優質生活圈，增進粵港澳三地民生福祉，成為紮實推進高質量發展的示範。

香港特區政府發言人則指，在「一國兩制」下，香港享有獨特的雙重優勢：一方面香港是國家的一部分，但同時擁有與內地不同的經濟、法律和社會制度。另一方面，香港作為高度開放和國際化的城市，可以將國際聯繫經驗延伸至內地，協助引進外資，也可以與內地企業共同開拓海外市場、尋找發展機遇，促進內地的經濟發展。

發言人又稱，大灣區建設為香港帶來的機遇主要有兩方面：第一，為香港經濟尋找新增長點，促進經濟產業多元發展。第二，為香港居民提供更廣闊的生活和發展空間，表明特區政府會充分把握大灣區建設所帶來的機遇，把國家所需和香港所長有機結合起來，充分發揮市場化機制的作用，在融入國家發展大局的同時，實現自身更好的發展，有利於打造香港成為更具競爭力的國際大都會。

政務司司長張建宗於規劃綱要發表前指，規劃綱要提供一個很清晰方向，給香港注入一個新經濟動力，強調不但不會削弱「一國兩制」整個理念，反而豐富了「一國兩制」實踐的內涵。

澳門特區政府發言人辦公室則發新聞稿表示，澳門特區政府對於規劃綱要公佈表示熱烈歡迎，衷心感謝中央一直以來對澳門參與大灣區建設給予的重視、支持和指導，將通過認真學習規劃綱要的內容，推動落實好規劃綱要的工作。

新聞稿說，澳門特區政府將堅定按照國家的統一部署，結合自身的施政工作，在推動落實規劃綱要的過程中，發揮所長，與其他城市優勢互補，合作共贏，協調發展，為澳門的經濟適度多元發展創造更有利的大環境，注重強調惠及普羅市民，強調建設優質生態環境，增加市民的獲得感。