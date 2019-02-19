【預算案】團體提出十項期望　望派2千開學津貼 設學童醫療卷

2019年度財政預算案將於下星期三（27日）公佈，民建聯家庭事務委員會今（19日）到政府總部前空地請願，提出對財政預算案十大期望，包括建議近日引起討論的向每名中小學生發放一次性2000元開學津貼、設立兒童醫療券等。對於財政司司長陳茂波最近的回應似乎不傾向派發2000元開學津貼，民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏指，學童的家庭負擔大，希望陳茂波認真考慮此項建議。

民建聯家庭事務委員會一行約十多人在政府總部前空地請願，向財政預算案提出十項與家庭事務有關的建議，包括建議向每名中小學學生派發一次性2000元開學津貼，用作狗毛書簿、校服、文具等用途。(林若勤攝)

民建聯家庭事務委員會一行約十多人在政府總部前空地請願，向財政預算案提出十項與家庭事務有關的建議，包括建議向每名中小學學生派發一次性2000元開學津貼，用作狗毛書簿、校服、文具等用途，預計有超過60萬名學生受惠，開支約13億元。最近不斷有傳聞指新一份財政預算案將會向學生派發2000元，陳茂波亦回應指只是傳聞，似乎不傾向向學生派發2000元。對此，鍾嘉敏表示有所聽聞，「明白在財爺的口袋中拿錢很難」，但仍希望藉著是次請願重申此項建議，指學童的家庭負擔重，而此項建議所涉及的金額亦不多，認為陳茂波值得認真考慮。

對於財政司司長陳茂波最近的回應似乎不傾向派發2000元開學津貼，民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏(持咪者)指學童的家庭負擔大，希望陳茂波認真考慮此項建議。(林若勤攝)

被問及向本身領取書簿津貼的學生再派發開學津貼，會有資源重疊問題，鍾嘉敏指本來的資源不足夠，又指學生除了書簿外，在校服、文具等開支亦很大，認為派發2000元開學津貼是適合的。

民建聯又建議設立每年2000元的「兒童醫療券」，既能加強對兒童的健康保障，又為家庭減輕額外的開支負擔。對於現時正在檢討長者醫療卷，是否合適時機設立「兒童醫療券」，鍾嘉敏認為兩者沒有重疊，指有需要推出兒童醫療券，而長者醫療券的檢討亦可以同時進行。

團體向政府總部代表遞交「波」及請願信後離開。