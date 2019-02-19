泛民缺席中聯辦飯局　王志民：香港不能成國家法外之地

中聯辦今（19日）設元宵飯局宴請立法會議員，多名建制派議員於上午11時半陸續抵達中聯辦大樓， 泛民主派議員一如預告全體缺席。 民建聯立法會議員葛珮帆引述中聯辦主任王志民發言，期望和香港各界同心、同向、同行；又重申香港不能成為國家法外之地、真空地帶，又表明堅決反港獨，支持國歌法。 民主派會議召集人毛孟靜早前表示，中聯辦可以邀請議員到中聯辦大樓以外的地方會面，討論議題。立法會主席梁君彥不同意她的說法，指設宴地點應客隨主便，「如果是為香港市民表達意見，我是虎穴龍潭都會去！」

葛珮帆引述王志民於致辭上表示，期望和香港各界同心-堅守「一國兩制」、同向-中華民族偉大復興、同行-為人民福祉堅定前行，並提出三個重點：

1. 憲制秩序 -維護國家政治體制、主權、安全及利益。香港不能成為國家法外之地、真空地帶。堅決反港獨，支持國歌法；

2. 良政善治 - 支持政府依法施政，維護香港整體利益；

3. 共擔共享 - 促進香港承擔歷史責任，共同建設大灣區，融入國家發展大局，關鍵在創新。

他又稱是第三次來港工作，打從心底裡熱愛香港，對香港充滿感情，無論過去現在及未來，中聯辦都會繼續門常開、人常在、事常辦。

建制派全體議員，包括剛誕女的容海恩（第二排右六），也出席中聯辦飯局。（葛珮帆提供）

梁君彥形容今次是很好的溝通機會，相信機會不會只有一次，「全體立法會議員去會面，當然會有不同意見，但這才能反映全港市民的多元化意見」。有記者問到會否建議中聯辦下次改於其他地點宴請全體議員，梁君彥指設宴地點應客隨主便，「如果是為香港市民表達意見，我是虎穴龍潭都會去！」

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民建聯主席李慧琼表示，倘若泛民主派議員能夠參加今次午宴，是廣大市民的期望，因為現時香港所有民生議題都與內地息息相關。另外她又表示，非常歡迎大灣區規劃綱要正式出台，希望藉今次機會了解中聯辦在這方面的工作和角色，民建聯已經在常委會轄下成立相關小組，歡迎有意到大灣區發展的各個行業人士提出意見。

民建聯蔣麗芸身穿桃紅色大衣到場；上月剛誕下女兒的新民黨容海恩亦有出席。經民聯梁美芬早上需於大學授課，已事先向中聯辦預告會稍後出席。