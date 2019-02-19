林鄭指單程證佔用醫療說法具「排斥性」？ 毛孟靜：掩耳盜鈴

醫療爆煲問題近來引起社會關注，有醫護人員反映大量單程證來港人士加重醫療系統壓力。特首林鄭月娥今早（19日）則指有關說法「具排斥性」。 議會陣線立法會議員毛孟靜就批評林鄭說法，是輕輕帶過單程證來港人士過量，令本港醫療不勝負荷的爭議，認為是「掩耳盜鈴、自欺欺人」。 新民主同盟范國威則引述數據指，逾2成2單程證來港人士為45歲以上，反映單程證來港人士有大量是老化人口，會加重醫療系統負荷。

多個民間團體早前發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，要求政府削減單程證限額。(資料圖片/吳倬安攝)

林鄭早上稱，外界指新移民增加醫療負荷的說法「有排斥性」，議會陣線毛孟靜批評，林鄭說法是輕輕帶過爭議，掩耳盜鈴自欺欺人；認為醫護人員已經明言，不會因族裔及是否新移民而差別對待病患，而新移民佔用醫療，只是提出「數目問題」，因香港醫療系統已經「爆煲」，確實吃不消如此大量來港新移民人口。

毛認同家庭團聚是基本人權，但如今單程證的許多爭議，在於本港無審批權，同時許多內地人透過賄賂、假結婚等取得單程證，令人完全不能接受。

新民主同盟范國威則表示，林鄭在上屆政府任政務司司長時，人口政策已經出現失誤，令醫療系統超負荷問題日益惡化。他指，醫護人員指新移民導致醫療系統超負荷，只是道出親身觀察的事實；又引述2016年數據指出，單程證來港人士中，45歲以上的老化人口佔22.8%，「反映新移民中有很大一部分有醫療需要」。

毛孟靜批評林鄭輕輕帶過單程證來港人士過量，令本港醫療不勝負荷的爭議，「掩耳盜鈴、自欺欺人」。(莊恭南攝)

對於是否同意放寬標準，引入更多海外及內地醫護人員舒緩醫療壓力？范國威指，關鍵是要維持醫療水平，而過往內地醫護學生來港考試合格率低，相對而言英聯邦來港醫生合格率高達5成，如放寬引入境外醫護，最終是大量內地醫護來港，表明「很難贊成」。

毛孟靜則指，一直呼籲醫生專科放寬英聯邦來港考試的規範，部分擁有碩士學位的專科醫生來港行醫，需要從頭考試，難以吸引對方來香港行醫。