【國歌法】被問議員宣誓唱國歌有否咨詢立會　聶德權有口難言？

《國歌條例草案》委員會今(19日)在立法會舉行首次會議，第一次開會已經傳出火藥味。政制及內地事務局局長聶德權被公民黨郭榮鏗追問，為何未有就規定議員宣誓時需奏唱國歌一事咨詢立法會:「你係咪當我哋死?」。聶德權似乎有口難言，在四分鐘回答時間內多次「死機」。民建聯李慧琼隨後發言，指郭榮鏗的發問是在難為局長，認為立法會議員宣誓唱國歌是合情合理的安排，就算當局要咨詢，對象也是公眾而非議員。

《國歌條例草案》委員會第一次開會已經傳出陣陣火藥味，民主派議員多番就規定議員宣誓時需奏唱國歌一事有否咨詢立法會質問當局。（梁鵬威攝）

草案內容建議加入規定奏唱國歌的場合，包括法官及立法會議員宣誓儀式。公民黨郭榮鏗質問當局，訂立草案前有否咨詢司法機關。聶德權回答指，有關修訂是參考全國性法律，但話未說完即被郭榮鏗打斷，「我問你有無咨詢司法機關」。

聶德權表示，當局有咨詢司法機關，郭榮鏗隨即追問，「點解你有咨詢司法機關，唔咨詢立法機關? 」，聶德權一時間無言以對，指「立法機關......喺立法機關方面......因為司法機關有具體操作......」。郭榮鏗即反駁，立法機關同樣有具體操作，聶則指當局「有同立法會主席提過」。

公民黨郭榮鏗質問當局，草案內容建議加入規定奏唱國歌的場合，包括法官及立法會議員宣誓儀式，在訂立草案前有否咨詢司法機關。（資料圖片／林若勤攝）

郭榮鏗再追問，當局何時和立法會主席溝通過，是正式書面咨詢還是「行過口頭提一句」，郭表示自己身為行管會委員，局方從未有就議員宣誓儀式需奏唱國歌一事向立法會咨詢，狠批局方「你係咪當我哋死?」。聶德權期間吞吞吐吐約分半鐘後，方回答「我哋係無書面(咨詢)。」

民建聯李慧琼隨後發言，認為郭榮鏗的發問是在難為局長，「 點解事先唔問立法會議，我諗局長係不好意思答。」她指現時立會內氣氛二元對立，倘若國歌法通過會影響下屆議員，是否應咨詢本屆議員都是一個問號，最後她說立法會議員宣誓唱國歌是合情合理的安排，「我覺得局長你可以嚴正地答，呢樣嘢一早應該做，其實唔駛咁委屈。」