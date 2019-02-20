【短問短答·持續更新】議員質詢林鄭　大灣區及土地問題成焦點

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢時間，回答議員提問。粵港澳大灣區規劃及土地供應議題成為焦點。 民主派議員在會議廳高舉標語，趁林鄭月娥進入會議廳時高呼「引渡你返大陸」、「林鄭賣港」，以抗議港府計劃修訂逃犯條例。

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢時間，回答議員提問。粵港澳大灣區規劃及土地供應議題成為焦點。（資料圖片／林若勤攝）

【1101】 工程界經民聯立法會議員盧偉國表示，中央政府前日公佈大灣區規劃綱要，為香港長遠長遠持續發展揭開新一頁，他問到特區政府有否制定宣傳計劃，向各界解釋，凝聚社會共識和支持。

林鄭則表示，粵港澳三地政府明天(21日)將舉行宣講會，而市民需要加深認識，政府已開展工作，政制及內地事務局網頁也有介紹，其他的大部分政策局也要參與，與相關界別持續認識，具體落實，包括自身推出措施，與粵澳兩地磋商，得到中央支持，大灣區領導小組將扮演重要角色。

【1104】民建聯立法會議員劉國勳表示，東鐵長期處於逼爆情況，特別是新界東發展將對東鐵需求更大，他稱現時在紅磡的城際直通車與東鐵正使用同一路軌，隨廣深港高鐵開通後，直通車的客流量下降三成，問及可以調低直通車的數量三成？

林鄭稱，劉國勳掌握的數字準確，她稱高鐵開通後確對其他口岸造成影響，她認為有關要求是合邏輯亦可行。林鄭強調已與鐵總的朋友談過有關問題，要求運房局處理。

劉國勳追問有否時間表？林鄭指，未清楚在處理上的技術性問題以及對其他方面的影響，但重申會盡快處理。

【1107】旅遊界立法會議員姚思榮提出香港酒店不足以應付旅客需求，對政府上月公布三幅啟德用地不包含叫酒店表示失望，詢問特首對於香港酒店短缺問題有何解決辦法。

林鄭回應稱，香港土地不足是不爭事實，當局已經推出工廠大廈活化計劃，當中部份攤位改作酒店用途，信能夠改善短期來酒店客房短缺問題，又指當局長遠必須開闢更多土地以應付旅遊及創科等行業的需求。

【1110】公民黨立法會議員郭家麒表示，20年前董建華要打造香港成亞洲首要城市，曾蔭權則提出紐倫港，但林鄭卻樂於香港被規劃成大灣區城市，與其他廣東省城市共同進退。他指，在大灣區計劃下，水深火熱的醫療制度，每日思考增加床位，但大灣區卻鼓勵香港醫生到內地執業，又提出急重症病人轉送香港，他質問林鄭，大灣區規劃，有否是否問過香港醫生和病人想法。

林鄭表示，香港優勢在於國際城市地位，在國際上有聯繫和聲譽，他澄清非急重症病人轉送香港的病人是香港人，是方便港人求醫的安排。

期間林鄭回答被打斷，郭家麒認為林鄭並未回答其問題，立法會主席梁君彥則指郭時間已到，不允許其繼續提問。

【1113】資訊科技界立法會議員莫乃光關注大灣區發展，指大灣區規劃綱要提及要打造國際創科中心，惟他指內容只是重研發，如只叫年青人回內地發展，但在市場拓展方面弱、在人才培訓吸引更欠奉。他問及綱要提及的內容，政府是否會優先處理，沒有出現就不會處理，香港主導權是否已失去？

林鄭表示大灣區綱要屬指導性、方向性及框架性，認為大家有意見可提出。對於莫提出關心國際創科中心，林鄭指大灣區綱要中正是以香港為主，打造國際創科中心在第四章已出現，反映出中央支持香港成為國際創科中心。她又指有外國企業到香港及內地參觀後，曾發表文章指香港創科與大灣區等於美國矽谷和華爾街一樣。

【1120】街工立法會議員梁耀忠表示，政府和特首稱重視醫療系統，但醫護人員近來爆煲，政府支援不足，有病人最近得以到台灣接受質子癌症治療服務，但可惜醫管局多次以不符合經濟效益，不設立質子治療中心，但私家醫院卻又設立有關服務，是否成本效益是公立醫院宗旨，是否罔顧病人福祉，有錢才有病醫。

林鄭回應稱，公營醫療宗旨是讓市民不問經濟水平，都能獲得適切治療；她指，自己先後兩年撥備5億處理冬季流感問題，但認為持續公營醫療系統，是一個複雜問題，又引述陳凱欣曾說，依賴醫院服務，並非長遠解決公營醫療問題的方法。