【政壇諸事町】何啟明爆麥美娟北上要問佢借錢　到底有借有無還？

特首林鄭月娥今(20日)到立法會出席「短問短答」環節接受議員質詢。不少議員都圍繞近日出爐的粵港澳大灣區綱要向特首提問，其中工聯會何啟明提及現時港人若沒電子支付系統回內地非常不便，他除了問特首本人有否支付寶等軟件外，更大爆黨友麥美娟「無支付寶」，結果每次回內地都要向他借錢，不過笑言幸好對方每次都會還款給他。

林鄭稱除電子支付方面，同時稅項問題亦需關注，重申17年已表明希望做到人流、物流、資金流以及信息流。(張浩維攝)

粵港澳大灣區綱要近日成為焦點，工聯會何啟明在「短問短答」環節時表示，隨近日綱要推出，政府應把握不少機會。他先問及「唔知特首自己有無支付寶等呢？」，再大爆身後的黨友麥美娟沒有支付寶，「佢次次一番親去就要問我借錢」。他隨即解釋指因沒電子支付在內地簡直是寸步難移，「唔好話搭的士搭唔到，食飯落唔到單」，笑言「好彩麥美娟每一次都還番親錢俾我都好少少。」

除沒電子支付外，他亦稱國內賣樓和匯款都是市民遇到基本問題，問及政府有否部分選項要求政策局協調處理，以打破國內之間的問題？

林鄭就指「簡單回應是會」，她強調大灣區綱要的內容豐富，每個局都需要將政策疏理先後次序再作商討。林鄭稱除電子支付方面，同時稅項問題亦需關注，重申17年已表明希望做到人流、物流、資金流以及信息流。何啟明稱，會否有數項措施在年內會見成效？林鄭稱早在未有綱要前已有部分措施出台，如推出港澳居民申領居住證，她指現時已有十萬個在內地的港人申請。