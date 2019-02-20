新民黨議員容海恩上月始誕下女兒，新手媽媽未坐完月已經非常勤力復工落區。她今(20)趁立法會開大會，帶同即將滿月的女兒回議會「出巡」，請大家吃薑醋和紅雞蛋。容海恩公布女兒已取名袁昌蔚，「昌」字是依照族譜，而「蔚」字則寄寓女兒茁壯成長。 雖然容海恩是第一個任內誕B的議員，但按照立法會會議廳現時規定，只有議員才可進入，這名「立會第一B」亦只能夠守規矩，容海恩笑言「你第時自己選入去喇」。

一眾建制派議員都對「立法會第一B」到場感興奮，紛紛「自動波」送上門派利市；工聯會麥美娟及民建聯葛珮帆尤其熱情，圍在容海恩身邊研究BB的雙眼皮。

早已在醫院探望過容海恩母女的新民黨主席葉劉淑儀亦有到場，記者建議葉太抱抱B女，葉太聞言面有難色表示「我好耐無抱過小朋友啦。」最後葉太也有照做，幸好昌蔚相當乖巧，全程不哭不鬧。

容海恩分享餵母乳逸事

容海恩和傳媒分享為人母心情，透露自己盡量餵母乳，餵哺的奶量及次數都令她感巨大壓力，「日日對住個泵，而且真係好痛!」葉劉淑儀插嘴道，現代媽咪若不肯餵母乳會被人鄙視。

兩人談笑間，自由黨張宇人到場探望BB，葉劉淑儀即刻代容海恩向張宇人追討利市，張笑指「我已經提醒同事，像我這樣又食薑醋又食紅雞蛋卻不給利市，是不對的」又自嘲：「我啲利市大家知道，都係20蚊紙咋。」