田北辰撐特權法查禮頓、人和　斥38萬螺絲帽訂單「當我哋水魚」

政府早前公布，港鐵沙中線工程紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處的施工記錄有缺失。運輸及房屋局局長陳帆今(20日)在立法會表示，路政署已要求港鐵在本月底前提交報告，交代缺失詳情。 實政圓桌立法會議員田北辰表示，自己一向覺得有法官領導的獨立調查委會負責調查，就不必動用權力及特權法。但在這個案件中所有文件不翼而飛，是證據確鐅出現問題，「這個情況下我認為特權法是有效方法，可以和法官雙軌進行去查這件事。」

田北辰支持用特權法，調查沙中線紅磡站施工記錄消失的問題，又斥38萬螺絲帽訂單「當我哋水魚」。（資料圖片／羅君豪攝）

田又提到，禮頓向人和科技就工程訂購逾38萬螺絲帽及65萬枝鋼筋；田表示自己想破頭也不明白，原設計只需要6萬粒螺絲帽，為何有此巨額訂單，「係咪當我哋水魚?將納稅人的錢亂用？」他懷疑當中另有內情，不排除禮頓故意「成張單訂多咗，谷人和上市」。若希望若立法會通過權力及特權法，要一併調查。

去年12月，人和科技高層在沙中綫聆訊過程中，展示了人和向禮頓供應螺絲帽的供貨紀錄，顯示人和共供應了38.5萬個螺絲帽。有傳媒收到內幕消息，指人和最初只預算提供18萬個螺絲帽。而人和在2018年中獲批准上市。