【政壇諸事町】言行太直率得罪人？羅致光堅持個性：做官不做戲　

政府本月起把長者綜援申請年齡由60歲調高65歲，掀起爭議，勞工及福利局局長羅致光因多次為政策解畫而成為「箭靶」。羅致光今天（20日）與傳媒聚會，直言其個性和言行一向較直率，但若要他做戲，他便寧願不做官。 雖言為官不做戲，原來羅致光於少年時代熱衷參演話劇，曾於大學三年級飾演冷血殺手一角，他憶述當時太過投入角色，連自己也被嚇怕，遂以後不再參演話劇。

羅致光曾為立法會議員，現則以局長身份出席立法會會議。（資料圖片/余俊亮攝）

因着提高長者綜援門檻風波，羅致光早前屢被捲入風眼，又因「120歲論」被網民洗版，惹來「一身箭」。被記者問到日後會否考慮把直率個性收起，減少「中箭」機會，他坦言不會，直言：「如果要我做戲，我寧願不做官。」

談到演戲，原來羅致光演技了得，他大談中學和大學參演話劇的趣事。羅致光中學起已經開始演話劇，大學時雖無加入劇社，但亦受邀參演話劇，其中曾於大學三年級飾演冷血殺手一角，當時導演半開玩笑地叫道：「有無搞錯，找個有笑窩的人演冷血封殺！」年少羅致光冷靜回答：「我演冷血殺人時，是不會有笑窩的。冷血殺人應該陰森恐怖，又會有笑容？」難道羅致光看過周星馳電影那本《演員的自我修養》？

他又表示，每次演話劇都十分投入角色，甚至「變咗另一個人」，故演過冷血殺手後便從此「息影」了。

除了演戲外，羅致光亦很有生意頭腦。畢業於英皇書院的羅致光憶述，不少官校在六七暴動後限制學生組織學生會或團體，於是他在中六後，即牽頭組織「中六同學會」，亦因此成為校長的頭號針對人物。

他憶述，當時學校以預算不足為由而停辦校報，為了挽救危在旦夕的校報，他想出一項賺錢大計，要求校方注資一萬元，生產和售賣由學生設計、以英皇書院為主題的衣服和產品，最終成功賺了兩萬元，其中一萬元撥於校報營運。