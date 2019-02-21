【大灣區】崔世安：研措施利三地車行港珠澳橋　

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》宣講會今早（21日）舉行，澳門特首崔世安發言時指出，澳門為對接綱要，已推出遊艇自由行，又在港珠澳大橋珠澳口岸推出合作查驗的通關模式，並繼續探索粵港澳車輛便利通行措施，便利三地車輛通行港珠澳大橋。

崔世安表示，為落實及統籌大灣區發展策略，已經成立建設大灣區工作委員會，並將澳門5年規劃與大灣區發展綱要對接。他又表示，澳門政府推出多項措施，包括遊艇自由行、在港珠澳大橋珠澳口岸推出合作查驗的通關模式，並會以澳門橫琴車輛通行為例，繼續探索措施，便利三地車輛使用港珠澳大橋。

崔世安指，澳門政府會根據綱要，建設澳門成為世界旅遊休閑中心、中葡國家商貿合作服務平台，並促進經濟適度多元發展。澳門又會成立創科智慧城市專責小組，加大力度扶持科研創新，提升區內科研成果轉化能力。

廣東省省長馬興瑞致辭時表示，廣東省會舉全省之力，推動大灣區建設，「對接中央要求、港澳所需、灣區所向、廣東所能」。（李澤彤攝）

發改委副主任、大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修則表示，大灣區建設牽涉一個國家、兩種制度、三個關稅區和三種貨幣，在國際上沒有經驗，需要把握四項原則，即：

1. 堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，「一國兩制」實踐不變形、不走樣； 2. 嚴格按照憲法和《基本法》辦事，遵從法治，各政策出台實施要確保依法依規、程序正當； 3. 堅持市場決定資源配置，更好發揮政府作用； 4. 堅持以人民為中心的發展思想，大灣區建設要充分考慮民眾訴求，落實改善民生的各項舉措，不斷增強人民的獲得感、幸福感、安全感

廣東省省長馬興瑞致辭時表示，廣東省會舉全省之力，推動大灣區建設，「對接中央要求、港澳所需、灣區所向、廣東所能」。他指廣東省已經成立由省委書記李希領導的小組，會在近期推出實施意見及三年行動計劃，推進大灣區體制創新、投資便利化、貿易自由化，加強三地在法律服務、金融、醫療等規則對接，聚焦互聯互通，積極完善以廣深港、港珠澳和跨珠江口通道為主軸的內部快速交通網絡；完善便利港澳居民在廣東學習、就業、創業、生活的配套政策，推進港澳青年創新創業基地建設，深入推進粵港澳合作辦學、合作辦醫，為港澳居民在內地發展提供更多機會。