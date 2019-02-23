【預算案】向全港學生派$2000料落空　與派錢$4000混亂有關？

去年《預算案》公佈，通過家庭入息審查的合資格幼稚園、小學、中學及大專生，獲發放2,000元學習津貼，不少學生受惠。有不少政黨與財政司司長陳茂波就下周三公布的《財政預算案》交流意見時，亦曾提出擴闊學習津貼至全港學生。 有消息人士坦言，向全港學生派錢2,000元的美夢料很大機會落空，因此建議涉及多項技術性問題，倘若最終落實或重演「派錢$4000」的亂象。

「派錢$4000」本月初接受登記，由於未有設網上登記，政府做法備受批評。（資料圖片/林若勤攝）

去年《預算案》公布多項關愛共享措施，包括向有需要的學生一次性發放2,000元津貼，支援學習需要，開支約7.4億元，約30萬人受惠。

據不少立法會議員透露，與陳茂波就《預算案》交流時，有建議過向全港學生派發2,000元學習津貼，其中工聯會麥美娟曾接受《香港01》訪問時透露，與陳茂波會面時提到有關建議，獲陳頻頻點頭思索，並詢問「點做會好點？」

不過，有消息人士透露，即將公布的《預算案》很大機會不會落實向全港學生發放津貼，但會延續針對性地向有需要學生發放津貼。他又指，若向全港學生發放津貼，將出現很多技術性問題，包括需要重新展開一次申請和登記程序，擔心會重演「派錢$4000」的亂象。

據了解，去年受惠於發放2000元津貼的學生，受惠於幼稚園及幼兒中心學費減免計劃的學生、學校書簿津貼計劃、學生車船津貼計劃和上網費津貼計劃的中、小學生，以及受惠於學費助學金、學習開支助學金及生活費貸款的大專生，均會直接收到2000元津貼，毋須另開展登記程序，變相無需額外的行政程序和費用。

至於早前有建議提到，若向全港學生發放津貼，可透過學校負責登記。但消息指，經評估後認為，若由學校負責，當發生問題時，學校或有被問責風險，未必願意配合，故擴闊學習津貼的受惠門檻有一定難度。