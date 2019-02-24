【預算案】兩團體請願同倡醫療券加碼至3千元　冀財爺「分豬肉」

新一份財政預算案將於星期三公布，西九新動力和社區組織聯會(SoCo) 今(24日) 早分別到政府總部外請願，並由財政司代表接收請願信。兩個團體同要求將長者醫療券加碼至3000元，有參與SoCo請願的長者表示，有醫生一聽到長者有醫療券收費就會增加，如配一副眼鏡，會由原來1000元增至1500元，他認為醫療券不是益長者而是益有利可圖的醫生。另一名參與遊的何叔亦嘆，單是看一次醫生已需要三、四百元，一年只有兩千元的醫療券，根本不足以應付看病的支出。他又指自己早於2012年已申請公屋，但等候八年仍未上樓，強調去年接獲政府通知已完成審查，至今仍然未有消息。 另外，西九新動力亦提倡學生及60-64歲長者可享2元乘車優惠、恢復公屋免租一個月等建議；Soco則要求每年興建3.5萬公屋、全面檢討綜援政策等。

西九新動力今聯同十多名市民發起請願，主席及立法會議員梁美芬建議預算案將醫療券加碼3000元。(羅家晴攝)

西九新動力今聯同十多名市民發起請願，主席及立法會議員梁美芬表示，「山雨欲來」即指2019年經濟預視不穩，她認為政府應有後備基金應對經濟的大風大浪。其中西九新動力就預算案提出56項建議，包括退還薪俸稅上限4萬元、恢復公屋免租一個月，向經濟需要學生派發津貼、撥款重建公務員合作社、醫療券加碼3000元等。

同時梁美芬稱現時深水埗及九龍城等人口老化地區，沒有政府牙科診所，令不少長者或市民需要跨區排隊，故建議增撥資源在全港18區設流動牙科醫療車。此外梁美芬認為政府增撥50億支援罕見病患者及家人，並為罕見疾病訂官方定義，展開相關政策制定，以及建該要撥款設立銀髮經濟發展基金，推動退休後仍壯健的長者就業、創業。他們將不同地區的波(寓意訴求)倒進同一箱子並交由財政司代表，希望「財爺」會「接波」。



SoCo冀政府撥100億儲備金發展過渡性房屋 、制定完善露宿者政策

SoCo今早亦到場請願，約六十人到場高呼「設立露宿友善政策」、「支援基層兒童婦女」、「公共開支要提升、市民需要應回應」等口號，並由代表扮財政司司長陳茂波「分豬肉」，希望「財爺」能接收訴求。SoCo提出多項預算案訴求，包括動用100億房屋儲備金，發展過渡性房屋及支援工廈改裝為住屋、制定完善的露宿者政策等。

單親媽媽Yoyo稱，自己早年患有肺癌需切去一邊肺部，現職工作每月只有6900元，坦言現時租樓昂貴，低層的租金自己難以應付，但高層單位自己的身體則未能負荷，現時與兒子居住在6樓的唐樓仍需要5000元租金，坦言自己一直都「堅持緊」，只希望政府能提出過渡性房屋協助。