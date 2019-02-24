【預算案】擬增撥六億元醫療開支　邵家臻指醫管局管理需做大手術

《財政預算案》將於周三(27日)公布，據了解《預算案》將向醫管局增撥六億元經常性開支。專業議政社福界議員邵家臻指出，公營醫療系統人手短缺，但卻有很多醫護人手投入私營醫療系統，反映醫管局管理出現大問題，形容醫療系統「爆煲」不能憑撥款予醫管局解決，直言醫管局高屬亦要「做大手術」。

何啟明（右二）同意增加醫療開支，他認為應擴大藥物品冊，減低市民醫療成本。（洪嘉徽攝）

邵家臻在港台節目《城市論壇》上表示，政府去年《預算案》估錯數逾1,200億元，形容政府估錯數已成習慣，又笑言「有邊個會計師計錯咁多數都唔會畀人炒？」他又認券盈餘增加亦不應太興奮，因為盈餘都是市民血苦錢，認為應思考為何年年盈餘「爆煲」但卻民不聊生。

他認為除了派糖措施之外，應增加經常性開支，對於《預算案》擬向醫管局增撥六億元經常性開支，邵家臻指公營醫療系統人才短缺，但卻有很多醫護人手投入私營醫療系統，反映醫管局管理出現大問題，形容醫療系統「爆煲」不能憑撥款予醫管局解決，直言醫管局高屬亦要「做大手術」。

出席同一節目的民協副主席、深水埗區議員何啟明亦同意增加醫療開支，他認為應該擴大藥物品冊，減低市民醫療成本。他又批評過去多年政府亦有錄得盈餘，惟只是用於「派糖」，沒有長期承擔，「單單若果做全民退保，已經可以做幾次！」

另外，政府擬撥款五億翻新公廁，何啟明指不少劏房戶使用公廁的浴室，惟在一定溫度的情況下，公廁只會提供熱水，他認為應把五億元改為長期提供熱水。