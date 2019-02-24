【預算案】教協撐向清貧學生派$2000　憂派全港學生行政費龐大

財政預算案公布在即，教協今日（24日）舉行記者招待會，就預算案提出20項意見，包括全額資助全日及長全日制幼稚園學生，以及增加中小學班師比例等。 至於《香港01》早前報導，新一份預算案將沿用去年做法，向低收入家庭學生一次過發放2000元津貼；教協會長馮偉華亦認同無需將津貼擴展至全港學生，擔心會造成龐大行政開支，支持只向清貧學生派發津貼。教育界立法會議員葉建源則指，若政府有充分盈餘，向全港市民派錢更佳。

馮偉華（左）對向清貧學生發放資助表示贊成，認為措施可減輕有關家庭負擔。（翟睿敏攝）

本年度財政預算案將於周三（27日）出爐，教協指，上年度教育經常性開支僅佔GDP3%左右，期望政府將教育經常開支提升至GDP的4%以上，長遠以達到5%為目標，與歐美發達地區睇齊。葉建源表示，很高興見到特首林鄭月娥上場後，情況有所改善，惟他亦形容政府「錢洗多咗，但效益不大」，期望政府會繼續增加經常教育開支，持續提昇質素。馮偉華亦促請盡快落實幼師薪級表，增加幼師及行政人手等。

批未達真正免費幼兒教育

政府於2017/2018學年，正式推行「免費優質幼稚園教育計劃」，參加計劃的幼稚園可獲得基本半日制、全日制及長全日制的臨時單位資助金額。惟因資源不足，有6%開辦半日制課程的幼稚園仍需收取學費；而全日／長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，多達8成半幼稚園需要家長支付部分額外費用。馮偉華批評，「距離真正的免費教育尚差好遠」，建議政府增加幼稚園基本資助額，讓各類型的幼稚園均可獲全額單位成本資助，以落實真正優質和免費的幼兒教育。

在中小學層面，教協認為整體教師編制仍落後實際需要，學校需聘請大量非編制教師，反映人手長期不足，亦擔心教育質素會備受影響。葉建源表示，雖然政府已於去年度為每班增加了0.1名教師，卻仍有需要進一步提升，建議下學年進一步增加0.1，逐步達至教育界共識增加0.3的目標。

馮偉華批評，「距離真正的免費教育尚差好遠」，建議政府增加幼稚園基本資助額。（資料圖片／林若勤攝）

至於早前有傳聞指會向全港學生派2000元，惟財政司司長陳茂波已澄清「只是市場傳聞｣。而當局於上年度，曾向通過家庭入息審查的合資格幼稚園、小學、中學及大專生，發放一次過2000元學習津貼，消息指今年將會延續此做法。

馮偉華對向清貧學生繼續發放資助表示贊成，認為措施可減輕基層家庭負擔；又分析指因為書簿津貼等措施，政府早已掌握學生的家庭資料，不擔心派錢會造成行政負擔。對於將津貼擴展至全體學生，馮則表示有待商榷，擔心有關安排會造成混亂及龐大行政開支，認為現階段無此需要。

葉建源則希望，若政府有充份盈餘，可投放於長遠工作；尚有餘力的話，為整體市民派發現金會是更好的方法，能振興整體經濟並幫助到更多基層市民。

葉建源（右）形容政府「錢洗多咗，但效益不大」，期望政府會繼續增加經常教育開支，持續提昇質素。（翟睿敏攝）

建議資助DSE考生恆常化

消息指，政府將繼續向2020年文憑試學校考生代繳考試費，料不多於5萬人受惠，涉款約1.5億元。教協亦建議政府應將此措施恆常化，以公平地減少學生及其家庭的財政負擔。