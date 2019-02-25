【預算案】擬撥款翻新公廁　郭家麒：不改善外判　只是換湯不換藥

撰文：李偉欣
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政府本周三將發表新一份財政預算案，有消息指因應香港公廁衞生情況欠佳，加上設施陳舊，預算案會預留逾五億元，翻新全港逾200個公廁，佔本港食環署轄下約800公廁的四分一，即平均每個公廁花費250萬元，改善有關情況。
立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席郭家麒今早(25日)出席港台節目時表示，單靠一筆過撥款，難以徹底解決現時公廁出現問題，認為應從政府設立管理標準及改善外判制度入手；出席同一節目的香港廁所協會副會長熊志權則批評，本港公廁環境衛生惡劣，港人使用公廁文化差勁，且數量不足。
郭家麒指出，香港的情況奇怪，在最多人流的地方竟沒有公廁，舉例指人口密集的地方如深水埗鴨寮街卻只有一個公廁，不足以應付市民需要。（歐嘉樂攝）
國家主席習近平2015年提出公共廁所改造升級計劃，這場「廁所革命」直捲香港，消息指新一份財政預算案會預留逾五億元，翻新全港逾200個公廁。
立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席郭家麒質詢，撥款五億元能否徹底解決問題。他指出，公廁有軟硬件之分，即使更換好設備，惟軟件會隨着時間耗損，認為公廁的維修與保養亦需要關注，尤其是改善現時食環署的外判制度，「不改善外判制度，五億遮醜只是換湯不換藥」。他建議將某部份公廁外判給個別公司負責清潔管理工作。
香港廁所協會副會長：市民使用廁所文化差勁
香港廁所協會副會長熊志權亦指出，市民使用廁所文化差勁，某些地區的廁所衛生情況「嚇死人」、臭氣熏天。他認為，食環署在管理公廁上應設立一套標準，定時派員巡查監察，當局亦應加強宣傳，教育使用者文化。