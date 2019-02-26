【禁民族黨】建制撐北京發公函　梁美芬：中央與地區首長交流常用

特首林鄭月娥今日（26日）交代，北京就取締香港民族黨向港府發公函表示支持，建制派政黨表態支持，其中基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬表示，中央人民政府與各地區政府首長在工作上通常用公函交流，並非新事。 至於港府被中央政府要求就事件交報告，梁美芬相信，中央政府希望更有系統了解香港現時的機制夠否有效堵截港獨。

李慧琼稱對法院有信心，法院會按照香港法例和憲法處理。（彭毅詩攝）

梁美芬又表示，禁民族黨的事涉及港獨問題，超出特區可以完全自己去處理的範圍，一定牽涉中央的看法。對北京發公函的做法，她指在內地，中央人民政府與各地區政府首長在工作上通常用公函交流，並非新事。



至於特區被要求交報告，梁美芬評估，北京希望更有系統了解現時香港機制夠否有效堵截港獨：「特別是特別行政區政府去去匯報香港特區政府從法律、從執行上、從政策上，究竟足不足夠？如何行《基本法》一國兩制底下的憲制責任，我相信會有一個了解和參考的作用。」



民建聯主席李慧琼表示，中央政府關心港獨事件是理所當然，而支持特區在處理民族黨的決定亦是理所當然，又形容交報告是體現中央政府與特區政府的憲制關係。



民族黨目前仍可就政府的上訴決定提出司法覆核，陳克勤卻稱，中央在上訴程序後發公函支持，已經避免憂慮，被問及今次做法會否對法庭日後的決定造成壓力，陳克勤指，即使不發公函，中央對港獨零容忍的態度，公眾一直非常清楚。李慧琼稱對法院有信心，法院會按照香港法例和憲法處理。



身兼行政會議成員、工聯會黃國健認為，公函反映中央關注港獨思潮的趨勢，又指港獨問題涉及國家安全，並非只是特區的事務，中央表達關注是正常。他表示，看不到今次事件與23條立法有直接關係。

黃國健認為，公函反映中央關注港獨思潮的趨勢，又指港獨問題涉及國家安全，並非只是特區的事務，中央表達關注是正常。（彭毅詩攝）

基本法委員會副主任譚惠珠則指，中央發公函要求特區政府就取締香港民族黨交全面報告，並非批評港府或向港府施壓，而是非常關注事件。正在北京列席人大常委會會議的譚惠珠與傳媒茶聚時指，公函是一個較高規格的通訊方式，在處理重要事情上採用，過往成立西部通道口岸和在北京設駐京辦都用過，但中央要求特區政府交報告，她印象中是第一次。

她認為，中央已經多次重申對港獨零容忍，立場非常堅定，公函顯示中央同意和支持特區政府決定，希望全面詳細和了解及掌握情況，又指中央沒有介入行政會議決定，亦沒有向行政會議施壓，並不影響高度自治。