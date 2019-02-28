【財政預算案2019】林鄭主導的預算案　陳茂波比曾俊華更無作為？

財政司司長陳茂波昨日（27日）發表本屆政府第二份財政預算案，以歷屆往績，外界原本也不太抱期望，但既然特首林鄭月娥和陳茂波都說要搞「理財新哲學」，市民對預算案總期望會有點「小驚喜」，聊作茶餘飯後話題。 不過，正如政界人士所言，這份寄寓有危有機的粉綠色預算案，最終還是令人失望，派糖措施是舊的，推動經濟發展的招數是舊的，連作為大灣區工程重點的創科發展，所提及的內容也是舊的，理財新哲學不知「新」在哪裏？ 翻查紀錄，若論闢劃公共財政方面，陳茂波可能比人稱「守財奴」的曾俊華更保守。

陳茂波推翻曾俊華的政策，將房屋儲備金回撥至財政儲備。（資料圖片／盧翊銘攝）

一如預期，今年這份預算案繼續派糖，但甜度大減，除了基層學生所獲津貼由2000元增至2500元外，其他社福津貼都全線下調，例如領取高額長者生活津貼、高額傷殘津貼及綜援健全長者去年可得三糧，額外領2個月津貼，今年就得雙糧；差餉繼續寬減，但每戶每季上限就由去年2500元下調至1500元；薪俸稅、薪俸稅和個人入息課稅繼續獲寬減，但各自上限由3萬元降回至2萬元等。可以說，在「還富於民」這點上，今年預算案是不及往年的。

財政盈餘下降，可用作「派糖」的彈藥減少，預算案「減甜」市民是可以理解的。令人難以理解的是，闢劃經濟發展、公共財政無關錢多錢少，只需腦袋，但預算案也缺乏亮點，造成今年預算案最搶眼球的，竟是被視為「去曾俊華化」的將房屋儲備金回撥至財政儲備新猷。

新一份財政預算案欠缺亮麗，是否因為陳茂波只能做林鄭的出納掌櫃，避免逾雷池半步而不小心搶去林鄭鋒芒呢？（盧翊銘攝）

回歸二十一年，香港歷任財爺沒有哪一個在民望方面是善始善終的。當年因「偷步買車」風波而黯然落台的梁錦松，被認為最有公共財政理念的一個。時值金融風暴吹襲過後，本港經濟急速滑落谷底，董建華政府要全港共渡時艱收緊公共開支，梁錦松甘當「爛頭蟀」，向公務員開刀，政策是對是誰，人言人殊，但他有自己一套公共理財哲學，是基本可肯定的。

到唐英年接任，這位富商之子，縱然任內被人批評為「才情平平」，但任內曾提出開徵銷售稅，以解決本港稅基狹窄問題，嘗試以一勞永逸的方法解決長期隱憂，當時一度成為社會最熱議題。雖然有關計劃因為反對力量太強大而告吹，但這一役成為他財爺任內的「代表作」之一。

其後的曾俊華，做足十年財政司長，幾乎年年估錯數，任內被不喜歡他的人譏為「最廢財爺」。然而，曾俊華怎「廢」也好，任內也一手成立了「未來基金」，改革了庫房儲備機制。有人說，曾俊華以面臨結構性財赤為由，提出設立「未來基金」，實際是為阻攔其上司、時任特首梁振英大開水喉派糖掙民望，所以才想出這條點子，將每年大筆盈餘撥入「小金庫」，令梁振英政府有錢用不得。姑勿論這個傳聞是真是假，好歹曾俊華的確為本港公共財政健康（至少表面理由如是）做了一件事，但陳茂波發表了兩份預算案，似乎還未被人看到他有這份心志。陳茂波難道要等任期收尾兩年才出手？還是今次將房屋儲備基金「撥亂反正」，就當是一次改革2.0？

有建制派人士指，陳茂波是個想做事的人，無論是為了為官抱負，還是個人虛榮，都不希望被人認為「翹埋雙手不做事」，今年預算案平淡得令人驚歎，究竟眼高手低，還是另有別情，值得推敲，畢竟財爺的表現高低，可直接影響七百萬市民福祉。

政圈一直流傳，林鄭為人強勢，且對前朝梁振英處處受制曾俊華的格局頗有戒心，所以主政以來，「有光環的政策都由自己來公布」。曾經有指，去年財政預算案，陳茂波最初曾考慮向全港市民派錢，但林鄭在人前人後表明不會同意，陳茂波最終「識做」，沒有將想法化為預算案內容。當然，結局大家都知道，預算案最終因民情反彈大，結果需要「補漏拾遺」向每名合資格市民派發4000元補鑊。

新一份財政預算案欠缺亮麗，是否因為陳茂波只能做林鄭的出納掌櫃，避免逾雷池半步而不小心搶去林鄭鋒芒呢？箇中原委可能只有陳茂波才知道，但肯定的是，從昨日社會民情來看，一般市民對這份預算案難以圓滿收貨。