【財政預算案2019】增3481公僕職位　加人最多的五大部門有他們…

財政司司長陳茂波今日（27日）宣讀財政預算案，表示將於2019/2020年度淨增加3481個公務員職位。 新增職位最多的頭三個部門分別為衛生署、教育局及海關：衛生署增設332個非首長級職位及4個首長級職位，當中157個職位旨在應付長者醫療券計劃的開支需求、季節性流感疫苗的接種率等項目。

財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，表示將於2019/2020年度增加3481個公務員職位。（資料圖片）

排名第二的教育局增設194個非首長級職位及5個首長級職位；職位增幅第三名的香港海關增設186個非首長級職位。

排名第四的是近年被視為鐵飯碗的警務處，來年將新增179個非首長級職位。財政預算案提到，警務處將籌劃和制訂2019至2020年的警隊審查程序，以促使警隊上下遵循規定，並加強工作表現檢討，以及籌備和進行警察服務滿意程度調查及公眾意見調查，以了解服務對象及市民對警察服務的滿意 程度，找出需要改善的服務範疇。

新增職位數量排名第五的是環境保護署，增設172個非首長級職位及4個首長級職位，當中148個職位是因應來年廢物管理措施所需撥款增加、營運廢物管理設施的合約費用增加，以及非經常項目所需的現金流量增加而設。