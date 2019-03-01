【預算案】市民烽煙轟財爺　200億可助無殼蝸牛：我們想留在香港

剛出爐的《財政預算案》公布，撥款200億元購買60個物業，用作增設社福設施。財政司司長陳茂波今日（1日）在港台烽煙英文節目，被聽眾要求重申檢試有關建議，指無樓人士反而可從該200億中受惠，該聽眾又道出心聲：「我們想留在香港，我們可選擇在到海外其他地方工作，但我們不想『被搬家』，這是我們市民真正的心聲，我們希望你聆聽我們的心聲。」

市民向陳茂波道出心聲：「我們想留在香港，我們可選擇在到海外其他地方工作，但我們不想『被搬家』。」（張浩維攝）

該聽眾關注香港房屋問題，當談及200億元購買60個物業用作增設社福設施的建議，她又擔心利益輸送問題，憂慮政府人士會從中向親友給予好處：「若其中一個職員的親戚，例如表姐，她在舊區有一個單位，然後要求政府付錢買，當中有太多小技巧可讓人偷走公帑。」

面對聽眾狙擊，陳茂波回應指，200億元置業的目的是提供社福設施，好讓予小朋友和年輕人的服務可以盡快提供，他又指採購過程將會非常嚴謹：「正如羅志光昨天所言，當他們推展這項計劃，工作將會由勞福局的同事組成的工作小組處理，整個採購過程將會非常嚴謹，而且遵守廉署的要求。」

主持人質疑現時已有很多地方可供政府使用，包括空置的校舍，不用再花200億元買更多物業，陳茂波認為此說法不公平，指空置校舍若處於好位置，已被用作其他用途，又指社福設施要鄰近受助人，而現時沒有足夠類似的空置土地。

有聽眾在港居住超過30年，指一直在買樓上遇到障礙，包括要付3至4成首期，問可否向首置人士提供100%按揭。陳茂波承認，政府需要研究放寬按揭保險，讓首置人士購買指定樓價的物業，但政府認為，此舉會被視為托市，影響樓價，所以此刻沒有再去研究。他指，現時政府幫市民上樓的措施，集中在提供更多資助出售房屋。