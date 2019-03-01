【三隧分流】方案捲土重來　陳帆：3月27日再交立法會

政府原定計劃一月底就三隧分流向立法會提出無約束力議案，最後因未能爭取足夠支持而撤回。事隔一個多月，運輸及房屋局局長陳帆今日（1日）召開記者會宣布重推方案，表示稍後向立法會預告，會於3月27日立法會會議上提出議案，以確定立法會對方案的取態。 陳帆指，中環繞道開通後，西隧塞車情況得以改善，但紅隧及東隧仍然超出負荷，分別達到77及38個百分點，因而必須調整西隧收費，讓西隧接收紅隧及東隧的部份車流量。他強調，三隧分流有助改善過海交通擠塞情況，配合中環灣仔繞道的全面通車，可縮短行車時間。 新安排下，紅隧及東隧加價、西隧減價的原有方案不變，但將設立「智慧交通基金」，把來自紅隧和東隧、大概9億1千3百萬額外隧道收費來回饋市民，另承諾在2023年西隧專營權屆滿前，全面檢討三隧分流以及每條隧道的收費水平，及研究向使用收費的政府隧道及運路，開徵「擠塞徵費」。

陳帆宣布，重推三隧分流方案。( 羅君豪攝)

陳帆記者會上表示，若方案落實，政府建議根據多收的隧道費設立「智慧交通基金」，基金將配合香港發展成智慧城市，初步構思，可用於推動汽車科技創新和應用，至於「擠塞徵費」，陳帆將展開研究，計劃引入「不同時段、不同收費」的安排，同時載客量高的車量可享較優惠收費，而客量低的車輛收較高。

有記者問陳帆，若方案幾乎完封不動交上立法會，通過的機會有多大，陳帆表示，不揣測立法會最終的投票結果。他指，兩項新增措施顯示對推出方案誠意，又表示政府非為收入而推出措施，並指「我們做任何事都有個初衷，我們推出這個三隧分流方案是為了改善過海隧道擠塞情況」。

被問及若最終得不到支持的話，會否再重推方案，陳帆指，若立法會動議不獲支持，沒有市民授權，「只好暫時放下」，而且因為西隧專營權去到2023年8月，以後會回歸政府，屆時政府會再作處理。

陳帆今早出席電台節目指，過去兩日有不少記者追問相關事宜，惟他留待中午記者會交代，願意讓傳媒朋友「審問」。

至於陳帆過去兩日先後與不同黨派的立法會議員會面，他則指溝通氣氛融洽，惟實際上大家對三隧分流的細節處理持不同意見。