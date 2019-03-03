【大南區補選】 集氣會獲民主派撐場　李國權：有一半機會勝出

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌，去年11月中逝世，享年66歲。選舉事務處早前公布因該選區議席出缺，將於3月24日舉行補選，泛民和建制陣營已有代表報名參選。由民主派取得共識出戰該區的社區前進成員、註冊社工李國權今(3日) 舉行集氣大會，獲多名民主派現身撐場。 被問到如何評估自己的勝算？李國權認為自己有一半機會勝出，最關鍵的是選民會否現身投票。

社區前進李國權今(3日)舉行集氣大會，近數十人撐場。(洪嘉徽攝)

社區前進李國權今(3日)舉行集氣大會，近數十人撐場。其中立法會議員毛孟靜、民主黨黃碧雲、朱凱迪、工黨張超雄、公民黨楊岳橋及邵家臻等均有岀席，眾人高呼「票投1號李國權」、「李國權當選」等口號，

社福界邵家臻指，「邵家臻社工撐李國權社工」，他呼籲社福界朋友支持李國權，希望對方能於區議會為大家爭取民主和公義。民主黨馮文韜為上屆參選大南選區的泛民人士，他稱自己上屆服務大南時亦遇到不少困難，特別是樓宇管理、重建等問題。但馮指李國權無懼挑戰，一條心服務社區，故期望街坊不要失去希望，要全力支持李國權。

前立法會議員姚松炎(中)表示，市建局稍後會於大南選區有大動作，強調要票投李國權，守護大南重建權。(洪嘉徽攝)

社總成員稱，該組織成立39年來首次支持社工參選區議員，他稱「有候選人口號是『思承正氣』，但李國權正留住『社工DNA的血』，服務基層及街坊。」前立法會議員姚松炎表示，市建局稍後會於大南選區有大動作，強調要票投李國權，守護大南重建權。

李國權表示，對於能在大南區成長和服務感幸褔，他稱決定從政因為社會不公，政府有意收窄市民的生活，他希望能讓街坊的生活有選擇，生活被尊重，強調不管如何會與市民一同努力服務社區。被問到如何評估自己的勝算？他認為自己有一半的機會勝出，最關鍵的是選民會否現身投票。