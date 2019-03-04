韓國瑜月底訪港　蔡子強：北京欲「地方包圍中央」孤立蔡英文

去年在台灣九合一選舉中歷史性攻佔綠營重鎮的高雄市長韓國瑜宣布將於本月22日至28日出訪香港及澳門。韓早前接受傳媒訪問時表示，希望可以到訪香港「參考一下」，尤其跟香港一些工商企業界，可能有座談的機會，也希望介紹高雄的投資環境，並透過香港，轉往大陸其他城市。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，相信韓國瑜訪港是事前獲得北京默許，是北京欲「拉攏地方領袖孤立蔡英文政府……以地方包圍中央的策略，打擊蔡英文。」 全國港澳理事會副會長劉兆佳則表示，對韓國瑜能夠順利訪港持樂觀態度，又認為此行可為未來兩岸協商鋪路。

蔡子強相信，韓國瑜訪港事前獲北京默許。（資料圖片）

蔡子強表示，台灣縣市長能否訪港，相信並非特區政府可以單獨決定，如韓國瑜獲放行，「難以想像這決定未經中央政府批准」。

他分析，藍營政治人物一直是北京拉攏的對象，有信心韓國瑜此時宣布來港，已經獲北京默許，而事情也反映北京秉承對台灣採取「地方包圍中央」的策略，即連結部分地方領袖以孤立蔡英文政府，而韓國瑜在上次地方選舉中，某程度上成為台灣選民對蔡英文政府宣示不滿的標誌性人物；韓國瑜一直強調拼經濟，向各地招商，料今次訪港行程，雙方都能獲得宣傳效果。

他又相信，蔡英文政府不會阻撓行程，因到時可能遭到指責「玩弄政治、犧牲民生」，反被對手找到攻擊點。

全國港澳理事會副會長劉兆佳稱，對韓國瑜能夠順利訪港持樂觀態度。（資料圖片）

劉兆佳表示，過去台灣來港人士受到阻滯，多因被指支持台獨，或是「與香港本土分離主義份子和反政府分子有串聯，危害國家安全」。

他指，蔡英文上台後，兩地官方交流停頓，經貿往來也有所削弱，兩岸在中央層面，相信短期內不可能有接觸，惟台灣亦有一些政治人物反對台獨，認同九二共識，韓國瑜如抱有實事求是，發展經貿關係的態度前來港澳甚至內地，相信不會受到阻撓。

他又認為，兩岸在地方層面的交流，往後會日趨頻繁，而韓國瑜此行亦可為兩岸加強協商鋪路。