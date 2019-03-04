陳冬被追問中聯辦買樓事件：歪曲事實　稱物業用作自住

根據《印花稅條例》，中央政府在香港置業毋須繳付印花稅，《蘋果日報》今獨家報道指部分物業懷疑是用作收租用途，並非用作中聯辦員工宿舍。 正在北京出席兩會會議的中聯辦副主任、全國政協委員陳冬被香港傳媒沿路追問有關事件，他原本不作回應。有記者問他會否認為事件影響外界對中聯辦的觀感，陳冬開腔答：「那是歪曲事實」，被問到為何中聯辦在港購入大量物業，陳冬指「住的，你們去了解事實」。

中聯辦在近5年內，動用近10億元在港購入超過100個住宅單位。（資料圖片/盧翊銘攝）

根據《蘋果日報》報道，與中聯辦有關連公司「新民置業」早年於香港購買多個物業，至今已購入逾700個物業，其中購入單位多圍繞中聯辦總部，亦有不少單位位於觀塘凱匯。由於中聯辦以相關公司買樓作為員工宿舍用途，故根據稅務局指引，可按照《印花稅條例》第52條豁免繳交印花稅。不過報道就質疑，有住戶本人及其家屬並非中聯辦員工，該住戶聲稱透過地產經紀租住以上單位。報道亦抽查部分單位買賣，結果有部分單位是連租約購入，而中聯辦此舉被指有避稅之嫌。

中聯辦今（4日）公開反駁《蘋果日報》，指對個別媒體罔顧事實的惡意報道表示強烈譴責，強調在港購置和使用有關物業是用作中聯辦員工辦公和住宿，符合特區政府法律規定的豁免印花稅要求，又保留追究有關人士法律責任的權利。

《印花稅條例》第41條規定，中央人民政府、政府、公職人員法團或以公職人員身份行事的任何人，均可獲豁免繳交印花稅。中聯辦在近5年內，動用近10億元，在香港掃入超過100個住宅單位。