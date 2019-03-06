【2019兩會】田北辰引述韓正：發民族黨公函　表態對港獨零容忍

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上在人民大會堂出席港區人大代表團會議，會見港區人大代表。港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、發改委副主任羅文及國務院常務副秘書長丁學東亦有出息。韓正入場時逐一與港區人大代表握手，並聆聽發言。 人大代表田北辰會後引述韓正在會上表示，中央政府就取締香港民族黨向特區政府發出公函，是為確認行政長官林鄭月娥的行動，並表態對港獨零容忍；韓正又稱，港獨議題企圖摧毀一國兩制；他對香港提出四個希望，除了「反對港獨」，亦包括「支持特區政府依法施政」、「嚴謹跟從基本法和憲法」和「聽取青年意見」。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，早上在人民大會堂出席港區人大代表團會議，會見港區人大代表。（彭毅詩攝）

馬逢國在會上形容，香港社會有很多積極變化，「穩中向好」；又指，粵港澳大灣區建設正有序推進，成為香港融入國家發展大局的重要平台，及再創輝煌重要機遇。

他表示，大灣區建設生動詮釋一國兩制是香港最大優勢，國家改革開放是香港最大舞台。

人大常委譚耀宗則指，大灣區是政府全面推進內地及港澳互利合作的里程牌；又指總理李克強昨在工作報告中，肯定大灣區建設有利香港融入國家發展大局，深化一國兩制內涵及實踐，未來要落實好各項工作。

田北辰會後就引述韓正談到青年工作，指要帶領青年融入大灣區；與青年對話態度要謙虛，方法及態度是一切，要「聽青年講，及讓他們做想做的事」。田認為韓正此說法未必「衝住」某位特首，但政府可檢討青年工作。

譚耀宗指，大灣區是政府全面推進內地及港澳互利合作的里程牌。（彭毅詩攝）

田北辰形容韓正在會上的發言有人情味，放下身段，態度謙虛。（李偉欣攝）

田北辰引述韓正：過去一年香港的政治生態大大改善

田北辰形容韓正在會上的發言有人情味，放下身段，態度謙虛。

他引述韓正說，香港過去多年都成為全球最自由經濟體，令他印象深刻，又指香港是最積極參與大灣區建設的城市，過去一年香港的政治生態大大改善，失業率持續處於低水平，法治水平高於美國。