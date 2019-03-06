【2019兩會】人大引述韓正：港獨會毀掉一國兩制　培養青年愛國心

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正今日早上（6日）出席港區全國人大代表會議，人大代表黃玉山會後稱，韓正在會上提到對香港的四個印象，包括立法會運作順暢，「港獨」得以遏制及經濟民生向好發展等；另一名人大代表陳勇則引述韓正對於「港獨」的描述，稱「港獨是會毀掉一國兩制」，而國家對於「港獨」的行為是採取零容忍態度。

陳勇則引述韓正對於「港獨」的描述，稱「港獨是會毀掉一國兩制」，而國家對於「港獨」的行為是採取零容忍的態度。（彭毅詩攝）

30多名人大代表早上與主管大灣區事務的國家副總理會面，港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、國務院常務副秘書長丁學東及發改委副主任羅文亦有到場。據了解，韓正發言約半小時，會面氣氛融洽，常委譚耀宗、人大代表廖長江、黃友嘉、顏寶鈴、陳亨利和吳秋北都有發言。

港區人大副團長黃玉山會後指，韓正形容，中國在過去一年是不平凡及複雜的一年，而香港亦是不平凡的一年，而他對香港有四個印象，包括是經濟和民生向好發展、 香港各界對大灣區的發展及機遇充滿熱情，以及政治生態向好，「港獨」得以遏止。

此外，人大代表陳勇引述韓正，稱「港獨是會毀掉一國兩制」，而國家對於「港獨」的行為是採取零容忍的態度。

陳勇指，韓正在會上分享他和女兒如何溝通，現場充滿笑聲及歡呼聲。（彭毅詩攝）

韓正對港區人大提四點期望

1.帶頭維護《憲法》及《基本法》權威，對港獨零容忍旗幟鮮明 2.帶頭支持特區政府和行政長官，支持政府依法施政，多提意見、換位思考 3.帶頭促進愛國愛港大團結，團結青年人及增強他們的愛國心和民族認同感 4.帶領及參加各種與內地交流的活動

透過韓正的講話，感受到中央處理香港事務是以「一國兩制」作為最大前題。（彭毅詩攝）

多名人大代表包括團長馬逢國、譚志源、張俊勇、陳曼琪及李應生亦有作出回應。譚志源表示，透過韓正的講話，感受到中央處理香港事務是以「一國兩制」作為最大前題，亦是對特區政府和行政長官作出最高尊重，要求人大代表全力支持特首施政，是他感受最深的一次。

陳勇指，韓正在會上除了提及大灣區發展外，聚焦發展香港成為創科中心外，亦有提到要帶領和扶持青少年走進大灣區，更分享他和女兒如何溝通，現場充滿笑聲及歡呼聲。