【政壇諸事町】梁振英社交媒體廣邀好友　前特首有異動？

全國兩會正在北京召開。身在北京的全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體就有「小動作」。他的facebook帳戶昨晚（6日）廣發好友邀請，不少其支持者，甚至連傳媒都在「梁特」facebook好友邀請之列 ，有支持者更在其facebook發帖表示感謝加為好友，到底這位前特首，是否有進一步計劃呢？

梁振英facebook帳戶廣發好友邀請，不少其支持者，甚至是傳媒都在「梁特」facebook好友邀請之列 ，有支持者更在其facebook發帖表示感謝加為好友，到底這位前特首，是否有進一步計劃，就不得而知了。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政協常委梁振英在facebook廣邀好友，在京城政協圈引起不少私語。《香港01》打聽到，至少3名現職記者，昨晚不約而同收到梁振英的好友邀請。其中有人半年前已主動在facebook邀請「梁特」成為好友，惟一直未有音訊，直至半年後的昨晚，才「皇天不負有心人」，獲對方加為好友；同時亦有記者昨晚突然「被加」為好友。據了解，有傳媒中層其實在大半個月，已收到梁振英好友邀請。

事實上，梁振英facebook雖然一直活躍，經常發表評論時政的帖文，但他向來都並非來者不拒，廣加好友之人，加上梁的社交媒體策略一向謹慎，如非其好友，甚至無權限在他facebook留言。因此，梁振英facebook近半個月來的連串異動，到底有何深意，實在引人好奇。

有政圈中人不諱言，在2012年當時尚未登上特首寶座的梁，亦曾突然頻繁邀約傳媒中高層飯聚，事後就有人猜測，他此舉乃為打通輿論經脈，為該年的特首選戰鋪路；而梁振英此時又有「友善」舉動，難免令人無限聯想。

此外，今日社民連吳文遠在向梁投擲三文治案上訴得直，梁振英未有在facebook回應相關判決。反之，他卻發文評論理大處分四名學生事件，又批評中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強早前在《明報》為該些學生爭辯的文章，是「偷換概念、誤人子弟」，又將被處分學生比作「考試作弊，偷窺女生或高買」。

無獨有偶，梁振英與蔡子強於數年前亦有「淵源」，當時蔡子強於《明報》撰文評論梁振英女兒齊昕「鎅手」，質疑梁向傳媒發放一家三口合照是「一套精心策劃的政治化妝術」。該文令時任特首夫人的梁唐青儀怒不可遏，罕有開腔斥蔡「淺薄、無知、冷血、涼薄」。