【大灣區】香港「被規劃」？　中聯辦副主任譚鐵牛：一直被關懷

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前正式推出，全國政協常委、中聯辦副主任譚鐵牛在全國政協分組會討論政府工作報告發言時表示，大灣區建設規劃從醞釀、起草直到出台、實施，中央一直高度重視聽取香港各界的聲音，反映並在第一時間做出回應，香港特區政府和各界有識之士有序參與當中過程，強調香港不是「某些別有用心的人士罔顧事實所妄稱」的「被規劃」，而是一直「被關懷」。

王志民又指，大灣區規劃綱要明確將香港列為大灣區四大中心城市首位，對香港的描述可謂「濃墨重彩」。（資料圖片／羅君豪攝）

譚鐵牛表示，完全贊同和擁護總理李克強在十三屆全國人大二次會議開幕大會上所作的《政府工作報告》，「報告講成績實事求是，講問題坦誠直率，講前景振奮人心，講政策『乾貨』滿滿，彰顯了制度優勢與『四個自信』，體現了中央對香港的真情關懷，指明了香港發展的機遇和方向」。

譚鐵牛表示，李克強在《政府工作報告》中多次提及香港發展和粵港澳大灣區建設，表明中央政府確實是高度關心和支持香港的發展，副總理韓正在港澳委員聯組會上也多次強調要「支持港澳融入國家發展大局」，並特別提到目前已經推出了八項、今年一共將持續推出30項支持大灣區建設的具體政策措施，「所有這些，都是為了滿足港澳發展的現實需要和回應港澳同胞的關切訴求」。

他指稱大灣區建設規劃從醞釀、起草直到出台、實施，中央一直高度重視聽取香港各界的聲音，反映並在第一時間做出回應，香港特區政府和各界有識之士有序參與當中過程，強調香港不是「某些別有用心的人士罔顧事實所妄稱」的「被規劃」，而是一直「被關懷」。

王志民則在人大香港代表團審議政府工作報告時指出，與世界其他灣區不同，粵港澳大灣區源於「一國兩制」、受益於「一國兩制」，也必將豐富「一國兩制」，在「一國兩制」下的大灣區建設，能夠讓香港在傳統優勢得以充分發揮的同時培育新優勢，為參與國際化分工合作提供更加豐沃的土壤。

王志民又指，大灣區規劃綱要明確將香港列為大灣區四大中心城市首位，對香港的描述可謂「濃墨重彩」，指綱要共提及四大中心城市272次，其中港澳192次，香港佔102次，充分體現了國家對香港的關心、重視和支持，體現了香港在大灣區建設中的重要地位。他又指，綱要提出要「鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會」，既明確了香港的特殊地位、獨特優勢和不可替代的作用，也為香港參與大灣區建設指明了方向。

他又指，大灣區建設突出香港獨特地位，香港「主場」色彩、「主角」地位十分明確，例如國家發改委與粵港澳三地簽訂大灣區建設框架協議、共同舉辦大灣區規劃綱要宣講會等重大活動，地點都選擇在香港，「凸顯了香港的『主場』地位」。在大灣區建設謀篇佈局和決策的整個過程中，香港的「主角」作用也得以充分發揮。在規劃編制階段，中央高度重視香港的訴求和意見在領導決策層面，去年中央成立粵港澳大灣區建設領導小組，香港特首林鄭月娥是領導小組成員，並在領導小組全體會議上作為發言者發出「香港聲音」。