【國歌法】曾鈺成：立法後有清晰規矩可循　冀獲立法會通過

香港政策研究所副主席、立法會前主席曾鈺成出席香港升旗隊總會周年檢閱禮，他致辭時提到已向立法會提交的《國歌條例草案》（國歌法），指國歌法立法後將會對升旗儀式有更加明確的規範，讓所有參加升旗禮的人有清晰規矩可以依循，希望立法會經過認真審議後，順利通過國歌法。

曾鈺成出席香港升旗隊總會周年檢閱禮。（方家遠攝）

曾鈺成致辭時指，雖然因為香港的特殊情況，以及法律制度的差異，國歌法是以本地立法的方式在香港實施，但強調國歌法的立法原意，及當中的原則及精神，一定要完整及準確地在本地立法中保存。他指，國歌法立法後將會對升旗儀式有更加明確的規範，讓所有參加升旗禮的人有清晰規矩可以依循，希望立法會經過認真審議，順利通過國歌法。他又勸勉出席活動的升旗隊的同學認真學習新的國歌法內容，並融會在未來的升旗活動中。

曾鈺成又指，因為歷史原因，以及香港社會環境，要讓香港廣大市民，特別是年輕一代準確認識升國旗的意義，豎立正確的態度及培養深厚的感情，仍然需要過程。他稱讚香港升旗隊總會自成立以來，宣揚維護國旗尊嚴的重要性，促進廣大青少年對國家民族的光榮感、自豪感、歸屬感，以及在升旗儀式樹立正確榜樣有顯著的成就。他相信青少年藉著參加升旗隊的活動，會加強他們對維護國旗尊嚴的認識，增進作為中華人民共和國國民的光榮感及自豪感。