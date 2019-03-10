【大灣區】莫乃光憂政府只為滿足國家利益　非為香港福祉出發

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前出台，政府強調創新科技為香港的重要發展，立法會議員資訊科技界莫乃光今(10日)於電台節目表示，中央只看中香港的學術及科研能力，認為香港政府大力推動大灣區發展只為滿足國家利益。他亦提及美國駐港澳總領事唐偉康對港的評論中指，香港雖然擁有司法獨立等條件，但去年發生外國記者被拒入境、立法會候選人被DQ等事件，特別是近日倡議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，這些情況都是他們非常關注。

財政司司長陳茂波發表預算演說的同一天，美國駐港澳總領事唐偉康亦就香港的發展發表評論，對香港經濟和政治未來面臨的風險發出警告。(資料圖片/陳百灝攝)

莫乃光今於電台節目《給香港的信》表示，中央於《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中賦予香港「中心城市」和「主角」定位，顯然是看中香港的學術及科研能力，藉以吸引香港專才到大灣區工作。他不禁懷疑，港府大力推動大灣區發展，其出發點是純為了滿足國家利益，而非為港爭取最大利益。特別是民主派議員於立法會問答環節中詢問特首林鄭月娥，港府日後施政，是否事事以推動大灣區發展政策為先？林鄭沒有正面回應。難怪香港市民質疑，香港因融入大灣區後而變成中國其中一個普通城市。

莫乃光又提到財政司司長陳茂波發表預算演說的同一天，美國駐港澳總領事唐偉康亦就香港的發展發表評論，對香港經濟和政治未來面臨的風險發出警告，唐偉康於演講中首先論述香港的四大優勢，就是公平公開、自由及透明高，莫乃光認為若香港對於多年來被評為世界上最自由的經濟體感自豪的話，應該對唐的說話表示同意。

莫乃光引述唐偉康評論中提及，香港擁有「自由經濟原則」以及法治和司法獨立的條件，香港是美國高度重視的夥伴，唐偉康亦建議香港繼續簽訂更多的區域貿易協定，惟唐亦提到去年有外國記者被拒入境、立法會候選人被DQ等情況，都能顯示中央密切參與香港政府的事務。

此外，莫乃光提及港府近日建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，他稱自己亦多次聽到商業部門對此感擔憂，香港美國商會日前更向保安局發出信件，表明他們對於建議用「一次性的個案方式」，處理內地、台灣、澳門等地區移交逃犯的要求表達非常關注。