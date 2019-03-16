【兩會‧專訪】從智慧香港到大灣區創科融合　港企：非撒銀彈便可

政府去年斥資數以百億元支援創科發展，將內地河套區發展將會成為粵港澳大灣區的重要創科中心，配合北京公布的粵港澳大灣區規劃和措施，揚言大搞創科云云，鼓勵香港年輕人到大灣區發展創科。 適逢北京召開兩會，兩名來自香港的創科業界人士－中山市「高層次人才」的全國政協委員吳傑莊和隻身赴京打開「手遊」大門的鄧偉雄，分享創業故事，以至對在大灣區發展創科的看法，探討大灣區對港人的吸引力。

Billy 7年前遠道赴京，帶領一間手機遊戲發行公司。（李偉欣攝）

Billy曾與清華、北大畢業的香港學生聊天，一半人會選擇回港，我猜是與他們的父母有關。（李偉欣攝） 走進北京朝陽區東大橋路一幢商廈，一間名叫「游道易」(Yodo)的手機遊戲發行公司佔據五樓的一角。三位港人七年前遠道而來，其中一位是首席運營官鄧偉雄(Billy)。由公司創立至今，他在這裡工作約六個年頭，由最初公司只得20多人，擴建至現在120人，Billy可說是見證着國內「手遊」行業的變遷。

2013年起，4G、智能手機開始普及，連帶手機消費亦急速增長。Billy受朋友邀請，同時亦看準國內市場的潛力和商機，決定前往北京打拼，「當年外國的遊戲無法進入中國市場，一來國內人的英語水平低，雙方有文化差異，但香港人具中英雙語的優勢，可協助把手機遊戲引進國內市場，成為海外和中國的橋樑」。Billy娓娓道來北上創業的經過。

隻身赴京打開「手遊」大門

Billy 的工作，就好比將一件貨品（手機遊戲），從國外帶到內地，然後安排貨品在各大超級市場(銷售平台)上架，再宣傳和推銷，推廣到全中國。「要幅射到全中國只有數個地方選擇，分別是北京、上海、廣州和深圳，由於發行遊戲需要通過不同的版號審批，審查權在北京手上，故選擇了這裡作落腳點。」數年後，公司已經由國內擴充至全球市場，發行過百款手機遊戲，代表作包括《天天過馬路》和《變形金鋼：地球之戰》等，其中《天天過馬路》在發行之初廣受好評，三個月後就獲得約1000萬美元的收入，下載量高達5000萬次。

政府近年大力推動創科，鼓勵香港青年北上發展、融入大灣區，到底大灣區以至國內的市場有多大的發展潛力？Billy和朋友可謂首批到國內發展手遊的先頭部隊，他說當年沒有甚麼好擔憂，靠自己慢慢建立人脈、開拓眼界，探索的過程中會不斷踩「坑子」，例如發行一隻新遊戲，該遊戲在海外成績好，但不代表受國內市場追捧，故需要花時間了解用戶特性。

關注政府會否扶持手遊行業

總部位於北京的「游道易」暫時未有計劃在大灣區發展，但Billy稱會關注三地政府會否投放資源，扶持手機遊戲行業的發展。Billy坦言，自己對大灣區的了解不算深入，以他目前所觀察，灣區屬大範圍的發展，不外乎是從稅收、交通或租金優惠，對他所屬行業未必有正面的作用。但他認為，每個行業都有其特別要求，而政府需要了解行業的核心需要，再提供配套，「如果我需要支付(平台)，你(政府)就要搞掂支付(平台)，如果我唔需要支付，你給夠我支付寶10%優惠都是用不着。」

換言之，中央和港府要推動大灣區創科發展，對業界來說，有時不是大撒銀彈便可做到，更重要的是支援配套要「對口」、到位和「接地氣」。

Billy舉出一個例子。對手機遊戲公司來說，其中一個核心是做好payment(付費)，過程由中國三大電訊商主導，包括中國電信、中國聯通和中國移動，來收取玩家費用。他們公司曾在南京開始分部，原因是當地政府扶持手機遊戲的發展，將三大電訊商都搬到南京，「需要溝通的部門就在隔離，十分方便；相反，若要從深圳搭飛機到南京傾，過程肯定會變得拖拖拉拉。」

鼓勵港青「跳出去」

雖然目前大灣區未能吸引Billy的公司前往發展，但他不忘鼓勵香港青年人「跳出去」，多作嘗試，到不同的地方擴闊眼界，「我曾與清華、北大畢業的香港學生聊天，問他們會否留在內地發展，有一半人會選擇回港，我猜是與他們的父母有關，但我覺得他們會錯失機會，既然已打開了進入內地市場的門，就應該先闖一闖」。

吳傑莊廿年前已嘗試北上發展，並且是少數成功的例子。（彭毅詩攝）

北上創業先頭部隊─吳傑莊與他的創科事業

北上發展創科的「本地薑」還有全國政協委員吳傑莊，他早在廿年前已嘗試北上發展，並且是少數成功的例子。

於創科業界而言，吳傑莊絕非陌生的名字，而對於普羅大眾，不少選擇羅湖口岸過境內地的港人，過關時相信都見識過人面識別的機器，當中的識別技術正正是吳傑莊有份研發。

美國911事件觸發吳傑莊由發展指紋識別技識，轉而開發人面識別技術，最終有關技術成功在2006年在羅湖口岸應用。（彭毅詩攝） 「911（恐怖襲擊）就是因為機場識別面孔出現問題，有人取了他人的機票登機搞事，我們判斷市場將在這方面有很多發展。」2001年地球另一瑞的一場悲劇，觸發吳傑莊由發展指紋識別技識，轉而開發人面識別技術，當時他與本港大學合作研發核心技術，更在海外得獎，不過礙於本地人材不足，未能提升識別率，加上香港成本較高，吳傑莊便選擇到內地研發技術，並到北京的清華大學做博士後研究，最終技術成功在2006年應用在羅湖口岸。

吳傑莊一手創立的集團主打中國市場，他的角色由從前的「開發者」改為「投資者」。回想起在港起步階段，吳傑莊坦言困難重重，其一在於香港市場小，研發成本相對高、利潤少，找投資者的路途上屢碰壁，即使向政府「拍門」都多吃白果收場。

「政府沒有對我們特別另眼相看或者關心，不是要它資助我，我叫它用我而已，我平價、賤價賣給你，它都不肯。」

對比今昔，吳傑莊認為，在大灣區發展創科，比過去在港發展所遇到的困難少，好像港人更容易往返內地的話，在內地的創科基地設立辦公室便可減低時間成本和交通費，亦可享受投資者配對等基地提供的服務和資源。

整個落馬洲河套區科技園造價料約750億元。（資料圖片／鄭子峰攝）

倡放寬「高端人才」門檻

早前大灣區建設領導小組同意落實「港人港稅」，吳傑莊認為可讓業界鬆一口氣，不用時常計著183日的回港死線，但措施僅限「高端人才」，至於何謂「高端人才」，官方尚未有定案，吳傑莊就希望門檻不要太高。

祖籍中山的吳傑莊是中山市「高層次人才」之一，據他了解，不同城市對高端人才的定義各有不同，舉例中山市過往將「高層次人才」分成六級，最低一級是博士，最高級包括諾貝爾獎得主，中間級別的有中央「千人計劃」人選等。2017年起，市政府增設第七層，將全日制碩士研究生都納入至高層次人才庫內。

擁博士學位的吳傑莊就屬於第六級「高層次人才」，他認為高端人材的門檻高，建議大灣區的門檻較中山市的寬鬆，可將願意北上創業的大學畢業生都納入人才庫之內。他計劃接觸業界，了解對定義高端人材的意見，之後向政協委員會反映。

官方一直標榜大灣區商機處處，吳傑莊表示認同，稱香港業界已有聲音指對大灣區有興趣。至於大灣區規劃會否令公司撇離香港，曾為數碼港擔任審批工作的吳傑莊有信心這種擔憂不會成真，反而香港公司會繼續以香港作總部，然後在內地發展研發和銷售。

發展大數據需關注個人私隱

大數據發展勢成創科的新趨勢，吳傑莊承認，內地大數據產業對個人私隱的保障薄弱，市民的資料容易被出賣：「個人資料在淘寶好容易賣到，好便宜，直接出售身份證號碼手、機號碼，完全沒有私隱的概念。」所以，他的兩會提案之一，就是建議借鑑香港的私隱，以設立有關數據收集的條例，另外教育市民關心自身的私隱。

洪為民提出，大灣區可推出居留權等福利，從外國招攬人才。（李偉欣攝）

洪為民：大灣區可納海外人才

不少人都談及香港人才流入大灣區之際，卻有人憂慮大灣區人才不夠多元。全國人大代表洪為民是前海管理局香港事務首席聯絡官，他觀察到現時中國境內，各城市都在互相爭奪人才，若大灣區內人材結構要不是「香港加內地」，或是「香港加廣東」，大灣區人才種類只會流於單一，難以讓大灣區達至世界級水平：「為何印度人會去矽谷？因為發展好，為何中國人要去矽谷？因為我做科技，在那𥚃才有發展平台和空間。」

洪為民提出，大灣區反倒可推出居留權等福利，從外國招攬人才：「當然大灣區現時吸引很多內地不少其他省市的人，畢竟其他地方都在爭奪人才，與其同武漢、上海爭人材，你不如同新加坡爭人才，對國家又好些、人才選擇又多些。」

想到大灣區的外來人口一旦增加，洪為民覺得，人才選擇亦會隨之更多：「好像『爭男仔』一樣，如果你只是在同一個Pool（人群）『爭男仔』，就算你爭到最後那個都未必那麼正斗，是不？如果你的Pool大好多時，可選擇的便會相差好多。」

對於有意見指發展大灣區創科，會令香港流失人材，吳傑莊認為是「偽命題」，「人永遠會選擇去自己嚮往的地方生活」，所以人才會不斷流動。他認為，大灣區規劃不是要規定港人去哪𥚃發展，而是港人多一個發展的選擇和出路。他打比喻說：「假設你住在元朗，你可以在元朗的大家樂做Sales（推銷員），為何我一定去中環摩根士舟利上班？（因為這是我嚮往的發展）就是這麼簡單。」