【逃犯條例】大律師公會執委憂法庭只考慮形式要求　人權把關不足

香港大律師公會執委石書銘今日（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，根據現行的《逃犯條例》，法庭對疑犯的人權保障把關受局限，亦未能賦予疑犯公平受審、有律師代表和盡快受審等權利。

大律師公會批評在欠缺全面諮詢下，政府提出修例是「明修棧道、暗渡陳倉」。圖中為石書銘。（資料圖片／羅君豪攝）

政府打算因應香港少女在台灣被港男殺害一案，修改《逃犯條例》，大律師公會早前發聲明批在欠缺全面諮詢下，政府提出修例是「明修棧道、暗渡陳倉」，擔心修例後失去立法會把關，被移交的疑犯不能享有等同本港司法制度所給予的人權。

大律師公會執委石書銘今日在電台上續指，根據《逃犯條例》，香港法庭處理移交安排時，只需考慮形式上是否滿足規定，包括指控在兩地皆為罪行，刑期至少12個月，以及有表面證據，「法庭只需要剔這些格仔就可」，擔心把關不完善。

至於不可一罪兩審，不可在疑犯缺席下被定罪等，石書銘指出，香港的《人權法案條例》和《普通法》下，疑犯獲公平審訊、有律師代表和盡快受審等權利都可給予保障，唯這些權利全都不包括在現行的《逃犯條例》之內，所以法庭把關受局限。石書銘亦指出，《逃犯條例》23條亦規定，儘管疑犯可提供證明自己無罪的證據，法庭都不會接納。

至於司法覆核之說，石書銘指司法覆核針對行政機關有否依從法律賦予的權力，包括執法機構會否在證據不足下仍作出移交決定，但有關門檻相當高：「只要政府跟足程序去做，他需要的格仔全部都剔」，有關決定難被司法覆核挑戰。