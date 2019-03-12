政制局開設大灣區專員　月薪26萬　助理專員都有18萬

《粵港澳大灣區發展規劃大綱》上月出爐，政府成立粵港澳大灣區發展辦公室，隸屬於政制及內地事務局，負責加強港府與內地當局聯繫和協調，監督推進大灣區建設的整體進展。 政制局向立法會工商事務委員會提交文件，建議於辦公室開設首長級職位，其中建議開設粵港澳大灣區發展專員一職，為首長級甲級政務官職級，月薪為260,600元，即首長級薪級第6點，與去年8月公開招聘的一帶一路專員屬同一薪級。

根據政制及內地事務局文件，建議於粵港澳大灣區發展辦公室開設首長級職位，為首長級甲級政務官職級，月薪為260,600元。（資料圖片）

根據政制及內地事務局文件，建議於粵港澳大灣區發展辦公室開設首長級職位，為首長級甲級政務官職級，月薪為260,600元，即首長級薪級第6點，直屬上司為政制及內地事務局常任秘書長，主要職務和職責有六項，包括主管大灣區辦公室，並代表港處理關於推進大灣區建設的事宜；制定並統籌港府參與推進大灣區建設的整體政策，並就有關工作重點向政制及內地事務局局長提供策略性建議；專責監督港府大灣區建設的策略和統籌計劃等。

目前粵港澳大灣區發展辦公室尚未正式運作，但政制及內地事務局早前率先設立短期職位「主任（特別職務）」，並由政府產業署前署長袁民忠升職擔任，負責總覽成立大灣區發展辦公室等工作，暫時未知粵港澳大灣區發展專員一職會否由袁民忠「順利過渡」，還是另有人選。

另外政制局亦建議開設粵港澳大灣區發展助理專員，職級為首長級丙級政務官，月薪187,150元，即首長級薪級第2點，職責包括為擔任粵港澳大灣區建設督導委員會的秘書，並領導粵港澳大灣區發展辦公室為督導委員會及港府參與大灣區建設領導小組提供秘書處支援等。

政制局估計，聘請大灣區專員和大灣區發展助理專員所需增加的年薪開支為530萬元，另外將於2019-20年度開設17 個非首長級職位，為期四年，以推行相關工作，為支援上述首長級職位而開設的非首長級人員職位所涉及的年薪開支總額則為1,240 萬元。